Michelle Hunziker mostra la nuova casa ai follower

Le note piacevoli ma leggermente malinconiche di Coming Home di Skylar Grey fanno da sfondo a uno dei video più importanti e intimi di Michelle Hunziker. La showgirl elvetica ha pubblicato un reel in cui apre per la prima volta le porte della sua nuova casa milanese ai fan. Un passaggio importante perché per la donna, reduce dalla separazione con Tomaso Trussardi, la casa, costruita con tanto impegno, è diventata il suo regno o, meglio ancora, il centro del suo equilibrio. “La cosa più bella di un viaggio è il ritorno a casa” scrive su Instagram. E le immagini che scorrono sullo schermo regalano proprio la sensazione di un percorso arrivato al suo completamento.

Lo spazio interno è condotto sul fil rouge dei colori del legno chiaro ravvivati da piacevoli tocchi di rosa antico, una delle nuances amate da Hunziker, e da echi di colori tenui che ricordano la Terra, nel suo significato più ancestrale. La casa dell’ex moglie di Eros Ramazzotti rappresenta il suo radicamento, la forza, il nido nel quale rifugiarsi per ripararsi dalle delusioni della vita. E proprio di questo parla la donna nella descrizione che accompagna il reel: “È come ritrovare l’equilibrio nel momento in cui varco la soglia. La casa mi accoglie e mi abbraccia”. Un sogno diventato realtà il suo, il coronamento di quello che Michelle Hunziker non ha timore a definire come “il periodo più bello della sua vita” perché ha ritrovato finalmente sé stessa.

Nel reel scorrono le immagini delle tende che creano una piacevole penombra, delle foto con le tre figlie, Aurora Ramazzotti, Sole e Celeste Trussardi, ma anche dei libri e dei numerosi Teddy che rallegrano gli ambienti. Da buona svizzera non può mancare la cioccolata, rigorosamente nera e alle nocciole, e il tocco profumato di un olio essenziale che crea un’atmosfera serena e rilassata. La nuova casa di Michelle Hunziker sembra veramente un porto sicuro al quale approdare dopo una giornata difficile. Qui il tempo, tra le pieghe del divano e il mazzo di rose, sembra essersi davvero fermato!