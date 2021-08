Serenity – L’Isola dell’Inganno, tutto sul thriller con Matthew McConaughey

Un’ossessione pericolosa che si concretizza nella richiesta di una moglie al marito di compiere un omicidio. Serenity – L’Isola dell’Inganno, è un film thriller a tinte noir con protagonisti Matthew McConaughey e Anne Hathaway. La pellicola, distribuita nelle sale italiane a luglio 2019, è in onda in prima serata su Canale 5 il 27 agosto 2021.

Matthew McConaughey è Baker Dill, il capitano squattrinato di una barca da pesca sull’isola di Plymouth. L’uomo viene contattato da Karen, l’ex moglie, interpretata da Anne Hathaway, che gli chiede di uccidere Frank, il suo attuale, ricco e violento marito, in cambio di dieci milioni di dollari in contanti. Karen ha paura che possa accadere qualcosa al loro figlio Patrick.

Frank il giorno dopo arriva sull’isola con un jet privato convinto di andare a pesca di tonni con la moglie, mentre Baker, nonostante abbia bisogno di soldi e tema per la vita del figlio, non riesce a portare a termine il compito. Poi però, il passato torna a bussare alla sua porta… Il capitano Dill dovrà, dunque, fare i conti con attrazioni e segreti sepolti e con una verità tutta da scoprire.

Il film, il cui trailer ufficiale è stato diffuso il 7 giugno 2018, ha incassato poco più di quattordici milioni di dollari in tutto il mondo, di cui otto solo nel mercato statunitense. In Italia ha guadagnato circa un milione e mezzo di euro al botteghino. Il lungometraggio è stato scritto e diretto da Steven Knight; nel cast anche Diane Lane nei panni di Constance, Jason Clarke come Frank Zariakas, Djimon Hounsou che interpreta Duke, Jeremy Strong come Reid Miller e Charlotte Butler nei panni di Lois.