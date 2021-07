Shade, sul palco di Battiti Live 2021 con la sua nuova canzone In un'ora

Dopo la vittoria del disco di platino con la sua hit Bene ma non benissmo, Shade continua a collezionare successi, non ultimo il disco d’oro conquistato grazie al suo nuovo singolo In un’ora. Il rapper torinese tronerà ad esibirsi il 20 luglio a Otranto sul palco del Radio Norba Cornetto Battiti Live 2021, il festival musicale dell’estate condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci.

Nato a Torino nel 1987, Vito Ventura, in arte Shade, è uno dei più famosi rapper del panorama musicale italiano. La sua carriera è iniziata a sedici anni, ma è solo grazie alla vittoria a MTV Split nel 2013 – dove batte il rapper Nitro – che inizia a far parlare di sé. Nello stesso anno inizia a lavorare anche come doppiatore, mentre il primo album, pubblicato dalla Warner Music, arriva nel 2015. Il suo nome è Mirabilansia, ed è subito un buon successo commerciale.

L’anno dopo lancia il suo secondo full length, Clownstrofobia, lavoro in cui alterna brani tipici del suo personaggio ad altri più introversi e maturi. Bene ma non benissimo, canzone che raggiunge in pochi mesi oltre 20 milioni di view, lo consacra nell’olimpo dei rapper italiani più famosi e gli permette di raggiungere la finale del Summer Festival, l’evento musicale che si svolgeva a Roma in Piazza del Popolo nel periodo estivo. Nel 2017, ormai conosciutissimo, lancia il brano Irraggiungibile con Federica Carta, con la quale due anni dopo partecipa in gara al Festival di Sanremo con Senza farlo apposta. L’ultimo suo successo pubblicato è In un’ora, colonna sonora di Love Island, il dating show in onda su Discovery+ e condotto da Giulia De Lellis.

Della sua vita privata non si conosce molto. Il cantante è davvero geloso della sua privacy e riservato su questo argomento. Per molto tempo, però, è stato fidanzato con la YouTuber esperta in makeup Gaia Masera conosciuta sulla piattaforma social come Basic Gaia.