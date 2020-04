Shakira: laurea in filosofia durante la quarantena

Shakira ha conseguito la laurea in filosofia durante la quarantena attraverso un corso di quattro settimane. La cantante di Whenever Whenever si è laureata in filosofia antica presso l’università della Pennsylvania. L’artista ha annunciato l’evento tramite un post sul suo profilo Instagram il 23 aprile 2020. Con la cancellazione dei tour e l’industria musicale ferma, la cantante colombiana ha deciso di impiegare il suo tempo libero seguendo un corso online.

“Mi sono appena laureata in filosofia antica. So che i miei hobby non sono pratici, ma ho impiegato diverse ore dopo aver messo i bambini a dormire. Grazie a Platone, ai suoi predecessori e all’Università della Pennsylvania per il ‘divertimento’ di queste 4 settimane!” Ha scritto Shakira nel post dove allega orgogliosamente la foto in cui mostra la pergamena di laurea. La cantante in questo momento sta trascorrendo la quarantena a Barcellona insieme al marito Gerard Piqué, e i due figli, Sasha di cinque anni e Milan di sette anni. Nonostante i molteplici impegni famigliari l’artista è riuscita a ritagliarsi un po’ di tempo per seguire questa sua passione.

In questo periodo di lockdown Shakira è molto attiva sui social. Proprio qualche settimana fa la cantante aveva chiesto, sempre tramite il suo profilo Instagram, alle autorità spagnole di poter consentire ai bambini una breve passeggiata, specialmente per chi abita in una casa senza balcone. L’artista ha definito i bambini i veri eroi di questa quarantena, dato che, da diverse settimane, sono costretti a restare chiusi in casa.