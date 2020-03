Shannen Doherty continua la battaglia contro il cancro con il fitness e la sana alimentazione

Qualche settimana Shannen Doherty ha sconvolto nuovamente i suoi fan rivelando che purtroppo il tumore al seno era tornato parlandone in una toccante intervista con la Abc.

L’attrice che tutti conoscono come Brenda Walsh di Beverly Hills 90210 ha ripreso l’argomento condividendo un post su Instagram in cui racconta come sta affrontando la battaglia delle sua vita grazie al supporto delle sue amiche: “Mi prendo cura di me stessa. E abbraccio ogni giorno. Non è sempre facile. Ci sono giorni in cui sono depressa. O semplicemente pigra. Ma le mie amiche mi aiutano a non mollare“.

In particolare Shannen ha voluto ringraziare la modella Anne Marie Kortright che le sta indicando tutti i segreti per un’alimentazione sana adatta al benessere sia fisico che psicologico: “È implacabile nel farmi fare escursioni e nell’insegnarmi nuovi modi di cucinare per nutrire la mia anima e il mio corpo in maniera sana“.

Tra le sue preziose amiche, l’attrice ha nominato anche la personal trainer Kiara Stokes che la sta seguendo nei suoi allenamenti fisici e che scherzosamente la incita a non mollare mai: “Ieri mi ha preso a calci nel sedere!“.

Quindi, nonostante le difficoltà ed i momenti bui che è costretta ad affrontare, la Doherty continua a lottare senza sosta trovando in sé stessa e negli affetti la forza necessaria: “È stata una grande settimana. Mi sento meglio. La mia pelle è viva. E anch’io sono viva“.