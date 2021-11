Per la prima serata di domenica 7 novembre, Italia 1 propone il film Sherlock Holmes, diretto da Guy Ritchie nel 2009. Robert Downey Jr. veste i panni dell’investigatore privato nato dalla penna di Sir Arthur Conan Doyle, al fianco di un Jude Law nel ruolo dell’immancabile braccio destro Watson. Si tratta di uno degli innumerevoli film dedicati al personaggio, ma in questo caso la sceneggiatura è tratta dal fumetto scritto appositamente da Lionel Wigram.

Londra, fine Ottocento. Come si vede dal trailer, Sherlock Holmes e il dottor Watson stanno indagando su un serial killer che, dopo aver compiuto riti di magia nera, uccide giovani donne. I due riescono a catturarlo e l’uomo, Lord Blackwood (Mark Strong) viene condannato all’impiccagione. Poco prima dell’esecuzione chiede di vedere l’investigatore, e gli rivela che altri omicidi stanno per essere commessi in città.

Dopo che Watson ha accertato la morte di Blackwood, Sherlock viene contattato da Irene Adler (Rachel McAdams), una ladra con cui in passato ha avuto una relazione. La donna lo ingaggia per ritrovare un uomo scomparso. Poco dopo, la tomba di Blackwood viene trovata distrutta: sembra che qualcuno l’abbia aperta dall’interno. E, infatti, al suo interno il corpo dell’assassino non c’è più e il custode del cimitero dice di averlo visto alzarsi e camminare. Al posto del suo cadavere, Holmes trova quello di Luke Reordan: lo stesso uomo che Irene gli aveva chiesto di trovare.

Nonostante la trama sia del tutto originale, il film sembra riportare alle origini il personaggio di Sherlock Holmes, con la sua straordinaria intelligenza, la sua eccentricità e la sua vita fuori dagli schemi al 221B di Baker Street. Il tutto perfettamente interpretato da Robert Downey Jr, che per questo ruolo ha ottenuto il Golden Globe come miglior attore in una commedia. Inoltre, la pellicola è stata candidata a ben due premi Oscar: quello per la miglior scenografia e quello per la miglior colonna sonora.