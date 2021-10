Su Italia 1, in prima serata lunedì 18 ottobre 2021, va in onda il film Colombiana, diretto da Olivier Megaton. La pellicola con Zoe Saldana e Amandla Stenberg è del 2011 e si basa sulla sceneggiatura del sequel di Léon, scritto dallo stesso Luc Besson che qui è anche co-produttore. In Italia non è stato distribuito nelle sale cinematografiche, ma è arrivato direttamente in tv, su Mediaset Premium.

Colombiana, anticipata dal trailer della Sony Picture, racconta la storia di Cataleya Restrepo, una ragazzina di 9 anni che vive a Bogotà con la mamma Alicia e il padre Fabio. Questi è immischiato in affari della malavita con Don Luis e il suo scagnozzo Marco. Stanco di condurre una vita pericolosa e nell’illegalità, Fabio Restrepo decide di chiudere i rapporti con il mondo della mafia. Quando lo comunica al boss, questo gli manda il suo sicario per sterminare tutta la famiglia. L’uomo, però aveva previsto questa reazione e, non riuscendo a fuggire, affida a Cataleya il suo passaporto e un microchip con dei file da consegnare all’ambasciata americana.

La bambina riesce a scappare e dopo essere arrivata a Miami, fugge per raggiungere a Chicago lo zio Emilio e la nonna. Una volta arrivata chiede ai suoi parenti di essere addestrata per diventare un killer perché vuole a tutti i costi vendicare la sua famiglia. Lo zio acconsente ma al patto che la giovane frequenti la scuola almeno fino ai 16 anni. Ormai donna Cataleya è diventata un’assassina professionista, in grado di utilizzare qualsiasi tipo di arma. Ha già commesso 22 omicidi tra i malavitosi degli USA, lasciando su tutti la firma del fiore del proprio nome: la cataleya o orchidea colombiana. Ora gli resta solo una cosa da fare: trovare gli assassini di sua madre e suo padre, Don Luis e Marco, e consumare la sua vendetta.