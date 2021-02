I segreti per avere ciglia folte e lunghe per uno sguardo da star

Sguardo magnetico e misterioso? Merito di ciglia folte e lunghe naturalmente. Per enfatizzare lo sguardo e la curvatura occorre ricorrere all’uso del mascara che, in caso di ciglia deboli o rade, non riesce da solo a risolvere il problema. È proprio in questi casi che si può far ricorso a rimedi naturali, in grado di irrobustire le ciglia naturalmente, e di usare alcuni prodotti che donano volume alle ciglia senza appesantire lo sguardo.

Vediamo come fare ad avere ciglia folte, sane e lunghe, dall’uso dell’olio di ricino ai quelli di prodotti appositamente studiati e formulati per donare un effetto extension alle ciglia.

Come avere ciglia folte e lunghe naturalmente?

La prima cosa da fare per avere delle ciglia piene e voluminose è di prestare massima attenzione a non provocare attrito sugli occhi quando ci si strucca: è proprio in questa fase che le ciglia tendono a cadere.

Quando si strofina eccessivamente l’occhio, per rimuovere eventuali tracce di trucco, oppure si utilizzano prodotti aggressivi si favorisce la caduta delle ciglia.

Quando si hanno ciglia rade e corte è bene utilizzare il mascara colorato e, al tempo stesso, aumentarne il volume e rinforzarle facendo ricorso ad alcuni rimedi naturali:

olio di cocco : dalle proprietà idratanti è ideale per infoltire le ciglia. Sono sufficienti 4 gocce per aiutare le ciglia a diventare luminose e lunghissime;

: dalle proprietà idratanti è ideale per infoltire le ciglia. Sono sufficienti 4 gocce per aiutare le ciglia a diventare luminose e lunghissime; olio di ricino : si consiglia l’uso di sera, prima di andare a letto. Utilizzando uno scovolino ben pulito, applicate l’olio sulle ciglia con gesti delicati distribuendolo su tutta la lunghezza;

: si consiglia l’uso di sera, prima di andare a letto. Utilizzando uno ben pulito, applicate l’olio sulle ciglia con gesti delicati distribuendolo su tutta la lunghezza; olio di oliva : ricco di vitamina E, è un rimedio naturale per rendere le ciglia più folte e lunghe. Applicate l’olio d’oliva sulle ciglia ben deterse. Lasciate agire la notte e risciacquate la mattina con acqua tiepida. Ripetete il trattamento per almeno due mesi consecutivi;

: ricco di vitamina E, è un rimedio naturale per rendere le ciglia più folte e lunghe. Applicate l’olio d’oliva sulle ciglia ben deterse. Lasciate agire la notte e risciacquate la mattina con acqua tiepida. Ripetete il trattamento per almeno due mesi consecutivi; tè verde: preparate una tazza di tè verde e lasciatela raffreddare. Applicate un dischetto di cotone imbevuto di tè sulle ciglia. Attendete 10 minuti e poi sciacquate con acqua fredda. Questo trattamento è consigliato due volte al giorno per due o tre mesi.

3 consigli per avere ciglia folte e lunghe

Scopriamo ora come ottenere ciglia folte ed extra long in poco tempo.

Nella scelta del siero ciglia prediligete i prodotti contenenti oli vegetali, peptidi, amminoacidi e vitamine , ideali per infoltire le ciglia. Si presentano sotto forma di eye-liner o mascara trasparenti. Applicateli direttamente sulle ciglia o lungo la loro attaccatura ogni sera per almeno 1 mese e massimo 3.

prediligete i prodotti contenenti , ideali per infoltire le ciglia. Si presentano sotto forma di eye-liner o mascara trasparenti. Applicateli direttamente sulle ciglia o lungo la loro attaccatura ogni sera per almeno 1 mese e massimo 3. Il massaggio alle palpebre aiuta a rendere le ciglia più spesse e robuste. Massaggiate usando i polpastrelli, con movimenti piccoli e circolari, e utilizzando alcune gocce di olio per 5 minuti due volte al giorno, preferibilmente mattina e sera.

aiuta a rendere le ciglia più spesse e robuste. Massaggiate usando i polpastrelli, con movimenti piccoli e circolari, e utilizzando alcune gocce di olio per 5 minuti due volte al giorno, preferibilmente mattina e sera. Utilizzate il tuorlo d’uovo sbattuto e applicatelo con un cotton fioc sulle ciglia. Lasciate agire almeno un’ora prima di risciacquare bene con acqua fredda.

Extension ciglia e ciglia finte: pro e contro

La scelta di applicare le extension ciglia o di non farlo comporta la valutazione di una serie di pro e di contro. Ecco quali sono.

Pro extension ciglia:

trattamento non invasivo atto ad allungare le ciglia tramite l’applicazione di piccole extension sintetiche molto leggere;

le ciglia sono attaccate una a una o a gruppi con una colla specifica;

non bisognerà ricorrere al make-up per 3 – 4 settimane.

effetto naturale.

Contro extension ciglia:

sono delicate e la durata non è garantita soprattutto se non si presta cura al post-trattamento;

irritabilità alla colla cosmetica utilizzata per fissare le extension che può procurare allergie in soggetti particolarmente sensibili;

La rimozione è una fase delicata che prevede l’applicazione di una crema, realizzata appositamente per questo scopo, con un apposito pettinino.

Anche l’applicazione delle ciglia finte magnetiche ha i suoi pro e contro.

Pro ciglia finte magnetiche:

sono ideali per coloro che hanno reazioni allergiche alla colla o, semplicemente non la sopporta;

hanno durata maggiore rispetto a quelle tradizionali;

l’applicazione è veloce grazie ai magneti posti al centro o alle estremità;

sono riutilizzabili più volte;

sono economiche e facilmente rimovibili.

Contro ciglia finte magnetiche:

l’effetto è poco naturale;

per rendere le ciglia più naturali possibili va utilizzato sempre il mascara;

provocano una sensazione di pesantezza dovuta ai magneti che, in alcuni casi, potrebbero abbassare la palpebra.

5 prodotti di make-up per ciglia folte e lunghe

Ecco quali sono i migliori prodotti disponibili in commercio in grado di valorizzare le ciglia rendendole lunghe e folte.

1. Orphica Realash siero ciglia rinforzante allungante

Balsamo innovativo che stimola la crescita delle ciglia prevenendo la rottura rinforzando e compattando le ciglia dalla radice. I principi attivi contenuti nel siero Orphica Realash proteggono, curano e leniscono la pelle delicata del contorno occhi. Prezzo consigliato: 50,99 euro Acquista ora

2. Mascara Volume Estremo Applicatore In 3D – CHANEL Un mascara trasparente unico grazie alla sua struttura alveolare. L'applicatore si carica della giusta quantità di prodotto rilasciando progressivamente la formula sulle ciglia. La pro-vitamina presente rinforza le ciglia a ogni applicazione per un risultato volume estremo immediato. Prezzo consigliato: 36,50 euro

3. Full Lash Serum – SHISEIDO Un trattamento per le ciglia che stimola il ciclo di crescita allungandole velocemente. Dalla texture ultra leggera ad asciugatura rapida, il siero della Shiseido aderisce perfettamente alle ciglia, senza fissarle né incollarle. Inoltre, il morbido applicatore angolato consente un'applicazione precisa e confortevole. Prezzo consigliato: 51,90 euro

4. Cils Booster Xl – LANCÔME Il Primer mascara ultra volumizzante Lancôme è adatto anche a occhi sensibili. Arricchito con Micro-Fibre XL, aiutano a proteggere le ciglia e ad ottenere un effetto maxi-estensione e un look immediatamente più intenso e attraente. La base bianca intensifica il colore del mascara applicato sopra di essa. Prezzo consigliato: 36,90 euro

5. Mascara Ciglia Finte – YVES SAINT LAURENT Un mascara dalla formula arricchita per ciglia ancora più voluminose. L'estratto di foglie di noce esalta il colore naturale delle ciglia e l'olio di argan del Marocco le rende morbide, idratate e belle. La tecnica "Unique Film Complex" stratifica il colore per un effetto intenso e maxi long. Prezzo consigliato: 37,50 euro

Articolo originale pubblicato il 25 febbraio 2021