La collezione Silky Feeling di Oysho è una seconda pelle per fare yoga e pilates

Cosa indossare per la lezione di yoga e pilates? Arriva la nuova collezione Silky Feeling di Oysho che è un tripudio di innovazione e qualità tecnica. Il brand di moda underwear e abbigliamento sportivo scommette tutto su un nuovo tessuto effetto seta che regala la sensazione di indossare una seconda pelle. Come? Grazie all’impiego di fili sottilissimi che consentono di raggiungere un’alta elasticità e libertà di movimento in ogni direzione.

Il risultato? Si adatta al corpo e garantisce il massimo comfort durante gli allenamenti. Inoltre, il tessuto che compone la collezione Silky Feeling possiede un alto potere traspirante ideale per chi pratica yoga o pilates con i macchinari ed è dotato di una protezione solare UPF40+ per chi ama allenarsi all’aperto.

Se si è alla ricerca di capi di abbigliamento sportivo da sfoggiare per pratica discipline che richiedono grande flessibilità ed elasticità Silky Feeling è la scelta ideale. Infatti, grazie anche alla varietà di modelli, sarà possibile vivere le lezioni di yoga e pilates nella massima comodità.

La collezione Silky Feeling di Oysho: i completi sportivi

La collezione Silky Feeling è composta da una serie di modelli basic declinati nelle nuove tonalità neutre del blu navy, grigio, kaki, caramello e nel classico nero. Inoltre, è possibile scegliere tra diversi completi composti da leggings alla caviglia e dalla vita alta che si adattano perfettamente al corpo grazie alla loro alta vestibilità. Si abbinano a un reggiseno sportivo o una maglietta aderente. Proprio la t-shirt sportiva presenta una grande novità: un reggiseno integrato con un’innovativa coppa bonded che copre tutto il seno e dona un sostegno extra durante l’allenamento. Inoltre la collezione offre un’ampia gamma di modelli di top sportivi da indossare. Dalla canotta alla classica t-shirt, passando per top con scollature e tagli a oblò sulla schiena corredati da finiture tagliate al laser con orli più morbidi e comodi che sostituiscono le classiche cuciture ed evitano gli arrossamenti della pelle.

Il reggiseno sportivo a compressione

Tra le grandi novità introdotte dalla collezione Silky Feeling di Oysho c’è il reggiseno sportivo a compressione con l’innovativa coppa integrata bondend che avvolge il seno sostenendolo durante le sessioni di allenamento da medio a intenso. Il reggiseno è realizzato in un tessuto tecnico permeabile al vapore acqueo per consentire una corretta sudorazione e traspirazione nonché un’alta resistenza corredate da una protezione solare UPF40+. Il risultato? Un capo di abbigliamento sportivo adatto a qualsiasi sport da praticare al chiuso o all’aperto.

Leggings alla caviglia core control

Per creare un completo sportivo con cui sentirsi liberi di muoversi basterà optare per i leggings core control della collezione Silky Feeling di Oysho. L’innovazione di questi leggings sta nella vita alta realizzata in silicone che dona sostegno e un effetto piatto potenziato. Inoltre questi pantaloni sportivi hanno un laser cut sul fondo che consente di evitare gli sfregamenti. Infine, la struttura del tessuto consente il passaggio dell’umidità per avere maggiore comfort durante gli allenamenti.