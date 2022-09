La dolce sorpresa di Marta Fascina per il compleanno del "quasi marito" Silvio Berlusconi

Il 29 settembre, come molti sanno, è il compleanno del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ormai giunto all’età di 86 anni e, come ogni compleanno che si rispetti, anche quest’anno non sono mancate le sorprese. La più eclatante è stata quella di Marta Fascina, neo deputata, compagna di Silvio Berlusconi ormai da molti anni, cioè dalla fine della storia con Francesca Pascale, convolata a nozze quest’estate con la cantante Paola Turci.

Marta Fascina, trentaduenne, sposata solo qualche mese fa con una cerimonia non valida ai fini di legge, ha pensato bene di noleggiare una mongolfiera di colore giallo che ha poi rilasciato in cielo tanti palloncini rossi a forma di cuore. Eloquente il cartello “Buon compleanno amore, ti amo, Marta “. Naturalmente Berlusconi ha assistito da terra, seduto su una panchina con il cane Dudù e Marta Fascina. Al termine dello spettacolo ha augurato ai presenti, con la solita ironia del leader di Forza Italia, di arrivare alla sua età con la stessa forma fisica.

Il video è stato condiviso dallo stesso Berlusconi sul suo profilo Twitter e ha fatto il giro del mondo in poche ore. Naturalmente questa è solo una parte dei festeggiamenti per il compleanno del neo Senatore.

I festeggiamenti sono proseguiti in famiglia nella villa di Arcore dove sono giunti, a Villa San Martino, sono giunti i figli con i nipoti. Naturalmente non sono mancati gli auguri dei suoi compagni di squadra è in particolare Antonio Tajani e Matteo Salvini.