Chi è Simona Branchetti, la conduttrice di Morning News su Canale 5

Nuovo progetto per Simona Branchetti. La giornalista e conduttrice dell’edizione delle 13 del Tg di Canale 5, sarà il nuovo volto di Morning News, programma mattutino dell’estate in onda dal 26 luglio 2021 dal lunedì a venerdì alle 8.45. Rigorosamente in diretta, il format di approfondimento giornalistico prende il posto di Mattino Cinque.

La giornalista, molto seguita sui social, ha informato i suoi follower tramite una storia su Instagram. Per la prima puntata ospiti il generale Figliuolo e la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

Nata a Meldola, in provincia di Forlì-Cesena, nell’agosto del 1968, Simona si è laureata in Giurisprudenza all’Università di Bologna ed è giornalista professionista dal 2005. Inizialmente ha lavorato sulla carta stampata, collaborando con il quotidiano La voce di Forlì e per altri giornali locali. Successivamente è arrivata in televisione con la conduzione di programmi di intrattenimento su Odeon TV, Happy Channel, TMC. Nell’ottobre del 2002 è sbarcata a Stream TV lavorando nella redazione di Agrinews e de tg StreamNews.

Dal 2003 al 2007, Simona ha lavorato per la redazione di Sky TG24 dove ha condotto il telegiornale nella fascia pomeridiana insieme a Marco Congiu. È stata anche autrice e presentatrice della rubrica di approfondimento meteorologico Bel tempo si spera. Nel 2007 si è spostata a Mediaset, dove ha condotto l’edizione mattutina del TG5. Nel 2020 ha pubblicato il suo primo libro intitolato Donne è arrivato lo smart working.

Simona Branchetti è stata sposata dal 2008 al 2012 con Federico Quaranta, presentatore di Linea Verde, mentre al momento è legata a Carlo Longari. Avvocato dal 1996, esperto di Diritto penale dell’Economia, l’uomo insegna presso l’Università Europea di Roma, ed è anche autore di numerose pubblicazioni scientifiche. I due non hanno bambini, ma Carlo Longari, ex di Elisabetta Ferracini, la figlia di Mara Venier, è papà di Giulio che oggi ha 17 anni.