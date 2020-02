Skyline New York: i grattacieli dove ammirare le migliori viste panoramiche

Empire State Building . Tra i simboli della città, questo edificio art déco è stato per 42 anni, dall’inaugurazione nel 1931 al 1973, il grattacielo più alto del mondo, superato all’epoca dalle Torri Gemelle del World Trade Center. Appena ristrutturato, offre una vista a 360° grazie all’osservatorio al 102° piano, un museo al 2° piano e NYC: Above & Beyond all’80° piano, un’esperienza interattiva realizzata in collaborazione con NYC & Company che aiuta i visitatori a pianificare un itinerario nei cinque distretti.

The Metropolitan Museum of Art. Il Met, meta impedibile per gli appassionati di arte festeggia quest’anno il suo 150° anniversario. Dopo aver visitato le rinnovate British Galleries, che verranno riaperte nella sede di Fifth Avenue il 2 marzo, è possibile salire sul rooftop del museo per ammirare Central Park. Durante la bella stagione la terrazza viene allestita con opere d’arte, mentre il distaccamento The Met Cloisters – che ospita l’arte medievale in un monastero in stile francese situato a Fort Tryon Park – vanta una vista impareggiabile sul fiume Hudson, sul parco e sul quartiere di Inwood.