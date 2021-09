Tutto pronto per la sesta edizione del Grande Fratello Vip, che torna su Canale 5 lunedì 13 settembre 2021. Tra i concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini – affiancato da Sonia Bruganelli e Adriana Volpe come opinioniste – anche Soleil Sorge, influencer ed ex protagonista del trono classico di Uomini e Donne.

Nata a Los Angeles nel 1994 da padre italiano, di origini abruzzesi, e madre americana, Soleil ha studiato recitazione a New York e, una volta ritornata in Italia, ha iniziato a lavorare per Roma TV. Dopo la partecipazione a miss Italia, ha avuto qualche esperienza come fotomodella, recitando anche in alcuni videoclip musicali.

Nel 2016 ha preso parte al dating show di Maria De Filippi, sbarcando a Uomini e Donne come corteggiatrice di Luca Onestini, con cui ha poi iniziato una storia d’amore. I due si sono lasciati a causa di un tradimento di Soleil, avvenuto proprio mentre il tronista partecipava alla seconda edizione del Gf Vip. La rottura è avvenuta durante una diretta televisiva.

Oggi Soleil è una nota influencer, che ha partecipato sia a L’Isola dei famosi che a Pechino Express insieme alla madre Wendy nel 2020. Nel suo video di presentazione la ragazza ha parlato a lungo del suo carattere:

“Sono Soleil, ho 27 anni e sono una modella, un’influencer, un’attrice, una giornalista… Sono nata a Los Angeles, da mamma americana, e per quello, forse, ho questa mia follia, e da papà abruzzese, e forse da lì, ho preso la mia testa ‘di coccio’! La mia parte americana è sicuramente quella che mi fa vivere la vita con più libertà, open minded, sicuramente senza preconcetti o pregiudizi che sono una cosa che odio. Mi auguro vivamente di non trovarli nella casa e se dovesse essere così, hold on…”.

Soleil è stata legata sentimentalmente a Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen Rodriguez. Dopo una splendida relazione durata poco meno di un anno, i due hanno deciso di dirsi definitivamente addio, a causa di incompatibilità caratteriali.