Adriana Volpe è pronta a mettersi alla prova come opinionista al Grande Fratello Vip 6. Il reality show di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini, torna il 13 settembre sulla prima rete Mediaset. Ad affiancare il direttore di Chi, oltre ad Adriana, anche Sonia Bruganelli. Ma conosciamo meglio la nuova opinionista della casa più spiata d’Italia.

Nata il 31 maggio 1973 a Trento, Adriana Volpe ha iniziato a lavorare come modella, e nel 1995 ha preso parte al film di Carlo Verdone Viaggi di Nozze. È stato uno dei volti storici di trasmissioni come I fatti vostri con Giancarlo Magalli e Mezzogiorno in famiglia, con Tiberio Tiberi. Nel 2016 ha ideato e condotto Profumo d’estate, mentre nel 2018 ha partecipato al reality Pechino Express. Adriana è stata anche scelta come concorrente del Grande Fratello Vip 4 e nel 2020 ha condotto con Alessio Viola Ogni mattina su Tv8.

La conduttrice non ha mai nascosto di aver avuto dei diverbi con Giancarlo Magalli, culminati con la lite in diretta nel 2017 a cui ha fatto seguito anche un duro scontro sui social. I due hanno lavorato insieme per anni a I fatti vostri e Adriana, in un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo, nel 2019, ha riservato all’ex collega parole durissime: “Io non gli sono mai stata simpatica, ma il rispetto credo sia dovuto a tutti. Abbiamo lavorato insieme per sette, otto anni. […] Soffriva il fatto di dover condividere gli spazi“.

Per quanto riguarda la vita privata di Adriana Volpe sappiamo che ha sposato l’imprenditore Roberto Parli da cui ha avuto la sua prima e unica figlia: Gisele, nata nel 2011. Da Roberto si è separata poi nel 2020, qualche mese dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip. La conduttrice ama trascorrere il proprio tempo libero con sua figlia Gisele all’aria aperta, andando in spiaggia o a sciare.