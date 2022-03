Ci avviciniamo a grandi passi alla finale del Grande Fratello Vip e molti inquilini cominciano immaginare cosa proverebbero rimanendo tra gli ultimi ad abbandonare la Casa più spiata d’Italia. Tra questi c’è sicuramente Soleil Sorge che, durante una chiacchierata con Giucas Casella in un momento di relax notturni vissuto in piscina, ha parlato di questa possibilità.

“A me piacerebbe tanto arrivare in finale, tra gli ultimi che poi spengono le luci della casa. Sarebbe la chiusura di un cerchio per me”, ha detto l’influencer italoamericana. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è poi incamminata sul viale dei ricordi della scorsa edizione del Gf Vip, parlando molto bene dei finalisti che erano rimasti in gara. Soprattutto di Tommaso Zorzi che, invece, in questi mesi non ha mancato di sottolineare quanto poco abbia in simpatia Sorge.

“Un anno fa l’hanno fatto Tommaso e Pier, poi ha vinto Tommy, che è stato un grande e ha fatto tanto qui dentro. Lui è simpaticissimo, è un ragazzo super in gamba, con una grossa cultura, sa parlare bene è simpatico, divertente, intelligente e schietto. Tommaso era una costante d’intrattenimento. Si merita tutto il successo che ha. Lui prima del GF lavorava tanto sui social e faceva delle cose in tv, dopo è esploso il successo. Pensa che appena uscito ha fatto l’opinionista de L’Isola e anche altri progetti interessanti. Extra tv ha creato un marchio di giochi per adulti troppo belli e anche altri marchi che poi ha sponsorizzato. Devo dire che è bravissimo anche in questo a pensare cosa può funzionare”.

Parole al miele anche per l’altro finalista: “Poi c’era Pierpaolo Pretelli, lui è un buono, un ragazzo davvero d’oro, super educato. Lui sta con una mia carissima amica, Giulia Salemi, lei è un tesoro. Anche lei sta lavorando tanto e sono così felice per lei. Pensavo che anche lei arrivasse in finale”. Non immaginiamo quale sarà la reazione di Sorge quando, uscendo dalla casa, verrà a sapere cosa pensa di lei Zorzi, che aveva, infatti, dichiarato senza tanti giri di parole: