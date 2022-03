GF Vip 6: Nathaly Caldonazzo contro tutti e Alessandro Basciano vuole diffidarla

Nathaly Caldonazzo è stata eliminata dal televoto nel corso della 45esima puntata del Grande Fratello Vip 6, in onda lunedì 28 febbraio 2022. Nei giorni precedenti alla diretta, l’attrice ha avvertito l’ostilità nei suoi confronti da parte dei coinquilini e in uno sfogo nel confessionale ha ammesso di “detestare” tutti.

Tra le le sue nemiche dichiarate ci sono le sorelle Selassié, Jessica e Lulù, convinte che l’ostilità di Nathaly nei loro confronti sia il frutto del suo interesse nascosto per Barù. Ma l’attrice spende parole forti sul concorrente: “È umanamente scarso, non mi ha mai dato nulla. Sento sulla pelle un senso di disgusto”.

Prima di uscire dalla Casa di Cinecittà, abbiamo assistito in diretta a un nuovo scontro che ha coinvolto l’attrice, accusata da Alessandro Basciano di aver detto delle frasi razziste nei confronti delle principesse etiopi. Alfonso Signorini ha dichiarato che non ci sono registrazioni della presunta frase che la showgirl avrebbe detto contro le sorelle Selassié.

Il conduttore ha fatto sapere che dopo lunghe ricerche la produzione non ha trovato il discorso che avrebbe fatto Nathaly e che includeva la frase: “Quelle sono due zingare, hanno gli zingari che le proteggono”:

“Abbiamo analizzato in modo dettagliato la questione. Noi abbiamo visionato tutto il materiale preso dalle telecamere. Nulla è rimasto inespresso. Le frasi incriminate sono due e vanno ben distinte. La prima a sfondo razziale è evidente, l’abbiamo analizzata ed è un’espressione infelice e volgare, ma non c’è stata alcuna volontà in lei di offendere un altro concorrente. La seconda frase sugli zingari rivolta a Jessica e Lulù non c’è. Non risulta nelle nostre registrazioni che la Caldonazzo abbia pronunciato quelle parole. Se ci fosse stata la registrazione le avremmo dato un calcio e via fuori dalla casa del GF Vip”.

Una dichiarazione che ha dato il là a Nathaly per accusare Alessandro Basciano di calunnia:

“Io non ho mai detto che sono zingare e protette. Tu ti devi vergognare davvero Alessandro. Stai zitto e continua a nasconderti il tacchino per il tuo fisichetto. Io rubo i finocchi? Ho giurato su mia figlia che non l’ho fatto. E tu stai buono con la voce che sei troppo violento con le donne. Stai seduto e non ti rivolgere più così a me. Stai calmo e seduto al tuo posto. Sei un poverino. Il fatto che lui dica che ho detto che sono zingare protette è una calunnia bella e buona”.

Il concorrente genovese però non ci sta ed è andato su tutte le furie ribadendo di non aver mentito:

“Ti stanno tutelando qui e ti va di cu** e tu sai bene che hai detto quelle frasi. Lo dirò fino alla morte, sei una falsa. Io dico calunnie? Guarda che quelle cose le hai dette. Non farmi passare per bugiardo, che non te le vogliono far uscire, perché tu le hai dette tutte e guardami negli occhi. Non giurare perché sei una falsa e ti nascondi anche il cibo. Anzi giura su tua figlia che non hai mai detto che sono ‘protette dagli zingari. […] Alfonso, le ha dette e si nascondeva anche il microfono! Eravamo io e lei tra la camera blu e il corridoio. Io non mi vado ad inventare cose del genere. Attenta a quello che dici che ti diffido. Te lo giuro che faccio uscire la verità, a costo di dare tutto quello che ho faccio uscire quel video. Te lo faccio vedere io vedrai”.

D’ora in poi Nathaly Caldonazzo e Alessandro Basciano, entrambi eliminati durante la 45esima puntata del GF Vip 6, si vedranno in studio e chissà se riusciranno a chiarirsi o se la promessa di trovare il video incriminato avrà un seguito.