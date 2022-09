Sophie Codegoni, proposta di matrimonio sul red carpet di Venezia 79

La Mostra di Venezia riserva sempre numerose sorprese agli appassionati di cinema e di moda. Stavolta però a tener banco non sono le pellicole in gara o gli outfit più o meno eleganti degli artisti ma un’inaspettata proposta di matrimonio. Alessandro Basciano, ex gieffino, ha chiesto alla fidanzata Sophie Codegoni di sposarlo e lo ha fatto in ginocchio, come si conviene a una richiesta del genere, e con tanto di anello. Cosa c’è di straordinario in questo gesto? Il contesto! La proposta infatti è arrivata in mondovisione sul red carpet di Venezia 79.

Sophie Codegoni, dopo l’iniziale sorpresa, ha abbracciato e baciato il suo compagno. La donna non avrebbe mai potuto immaginare che una semplice promenade sul red carpet di Venezia 79 si sarebbe trasformata in una delle esperienze più romantiche e indimenticabili della sua vita! Il commento a caldo dell’ex gieffina non si è fatto attendere “Sei pazzo e ti amo da morire” sono le parole con cui ha mostrato il meraviglioso solitario che le è stato regalato da Basciano. L’amore tra i due è nato all’interno della casa più spiata d’Italia ovvero quella del Grande Fratello Vip nel corso dell’ultima stagione.

Non è stata una storia semplice, in quanto le difficoltà e le incomprensioni sorte durante il programma sono state all’ordine del giorno. Settimana dopo settimana però la storia tra il dj e la modella è diventata sempre più forte. La coppia in questi giorni è impegnata nella ricerca di un appartamento a Roma, città nella quale Basciano vive e dove Sophie Codegoni dovrà trasferirsi a breve per motivi di lavoro. La donna infatti è stata fortemente voluta da Sonia Bruganelli nel programma Avanti un altro! condotto da Paolo Bonolis.