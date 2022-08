Sophie Codegoni e Giucas Casella entrano nel cast di Avanti un altro!

Lei ha 22 anni, è simpatica e dotata di grande fascino. Nonostante la giovane età lavora da tempo come modella nello showroom di Chiara Ferragni ma è diventata famosa grazie alla partecipazione al programma Uomini e Donne. Lui ha qualche anno in più, 72 per la precisione, ama mettersi in gioco e possiede una naturalezza e un sense of humour tra i più bizzarri e divertenti. Stiamo parlando di Sophie Codegoni e Giucas Casella, due protagonisti indiscussi dell’ultimo Grande Fratello Vip.

Una delle opinioniste del Gf Vip 2022, insieme ad Adriana Volpe, è stata Sonia Bruganelli, compagna di Paolo Bonolis ma anche produttrice di Avanti un altro!, il fortunato programma delle reti Mediaset. La donna, abile talent scout, non si è lasciata sfuggire l’opportunità di rinfrescare il cast fisso della trasmissione, inserendo non solo due volti nuovi ma soprattutto due personaggi che hanno fatto parlare di sé e non hanno esitato a mettersi in gioco davanti alle telecamere.

Sophie Codegoni sarà la nuova Bonas dell’edizione che partirà a settembre. La ragazza si è detta felicissima della scelta di Sonia e ha raccontato di non vedere l’ora di mettersi in gioco e crescere professionalmente. Poco importa se dovrà trasferirsi a Roma, lei e il fidanzato Alessandro Basciano infatti stavano cercando già da qualche mese il loro nido d’amore proprio nella capitale. Giucas Casella invece prenderà parte al famoso programma di Bonolis in qualità di Mago.