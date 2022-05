Sophie Marceau ha regalato al grande schermo una scena sconvolgente nel suo nuovo film I love America. Nella pellicola, infatti, l’attrice francese non solo si mette a nudo emotivamente, ma anche fisicamente, mostrando il suo corpo pressoché svestito.

Sophie Marceau è tornata sul grande schermo con una nuova commedia romantica, I love America, uscita su Prime Video l’11 marzo. Nel film, l’attrice interpreta una regista cinquantenne che per iniziare una nuova vita decide di lasciare Parigi e trasferirsi a Los Angeles. Diversi sono i rapporti e le situazioni che si trova a vivere in California, tra cui l’incontro con un nudista che la invita a casa sua. L’attrice francese a 55 anni si presta così a una lunga sequenza di nudo cinematografico, con il seno visibile e il resto mascherato dai giochi di camera e dalla borsa.

Le scene di nudo non sono una novità per l’attrice. Marceau, infatti, dopo il suo esordio ne Il tempo delle mele (1980), interpretò due film all’epoca scandalosi, Amour braque – Amore balordo (1985) e Discesa all’inferno (1986). L’ultimo suo nudo, invece, risale al 2015 nel film Jailbirds.

Cogliendo l’occasione dell’uscita di I love America, Sophie Marceau in un’intervista per Vanity Fair ha anche parlato del rapporto con il proprio corpo e con gli anni che passano.

“Preferisco evitare di guardarmi allo specchio, per non andare a nascondermi, ma poi mi rendo conto che è la normalità delle cose. So che non controllo tutto né voglio farlo. Ci sono situazioni su cui non puoi farci nulla, come l’invecchiare. Certo, posso mangiare sano, mantenermi in forma, sorridere, non fumare e cercare di condurre uno stile di vita sano, ma non posso fermare lo scorrere del tempo: o seguo il flusso o lo ostacolo. Attualmente sono ancora esitante su quale delle due opzioni scegliere.”