Sophie Turner risponde alle domande dei fan su Instragram, e racconta alcuni dettagli privati. L’attrice ha scelto da subito l’auto isolamento a causa dell’emergenza Coronavirs. L’attrice, incinta del primo figlio con il marito Joe Jonas, ha deciso di utilizzare il tempo libero per rispondere ad alcune domande. In una delle sue storie ha chiesto ai suoi 15 milioni di followers di farle dei quesiti Durante questa sessione di domande e risposte l’attrice di Game Of Thrones ha rivelato diversi dettagli personali, dal cibo della quarantena fino al matrimonio con Joe e i suoi libri preferiti.

“Grazie America per i cereali Fruity Pebbles, i miei cereali da quarantena“, ha esordito Sophie in una delle sue storie. L’attrice ha continuato a rispondere ad una gran serie di curiosità. Un utente le ha chiesto: “Qual è la tua canzone preferita dei Jonas Brothers?” . Lei ha risposto: “Le mie preferite sono Fly With Me e Hesitate“. La prima canzone è tra le più vecchie del gruppo, mentre la seconda fa parte del nuovo album Happiness Begins. Alla domanda su quale fosse il suo film preferito la Turner ha risposto postando una foto del poster del film True Romance con Patricia Arquette e Christian Slater uscito nel 1993.

Un altro utente invece le ha chiesto: “Quale è il tuo concetto di arte?“. Sophie non ha esitato e ha definito il suo matrimonio con Joe Jonas un’opera d’arte. La sessione di domande e risposte è continuata a lungo e l’attrice ha condiviso con i suoi fan altre curiosità tra cui i suoi autori preferiti e i libri che sta attualmente leggendo. Attualmente sta leggendo il romanzo Nothing to See Here di Kevin Wilson (il romanzo è inedito in Italia). Le ultime storie, invece sono state una serie di seflie e ha detto che le manca tantissimo il Regno Unito e soprattutto la cioccolata, l’humor inglese e la gente.

La coppia è in attesa del loro primo bambino. Le prime indiscrezioni sono iniziate la scorsa estate e qualche giorno fa è arrivata la conferma ufficiale. Sicuramente la quarantena permetterà ai neo genitori di godersi questo momento con più tranquillità e insieme. I Jonas Brothers, che avevano annunciato una Residency a Las Vegas hanno annullato tutti i concerti a causa dell’emergenza Coronavirus.