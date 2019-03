È il re dell’aperitivo, fresco, frizzantino, dal caratteristico sapore delicato: stiamo parlando dell’intramontabile e sempre attuale spritz veneziano. Un cocktail poco alcolico che negli anni è diventato un must consumato in tutto il mondo e inserito negli elenchi dell’IBA (l’International Bartenders Association). Le sue origini sono piuttosto antiche e risalgono agli inizi dell’Ottocento, quando i soldati austriaci – durante la dominazione che interessò il Veneto per buona parte del XIX secolo – iniziarono a diluire i vini locali con uno spruzzo (da qui il termine spritz) di acqua frizzante.

Fu solo successivamente fecero il loro ingresso Aperol, bitter e tutte le altre componenti delle tante declinazioni che interessano questo drink: se la ricetta ufficiale IBA prevede infatti prosecco, Aperol e soda/selz, in quella veneziana si ritrovano vino bianco frizzante, bitter (in laguna si utilizza il Select) e acqua gassata.

Ora che conoscete la sua storia, non vi resta che prenotare qualche giorno a Venezia e assaggiare la versione tradizionale, con tanto di spicchio di arancia e bicchiere old fashioned. Dove?

Di seguito vi consigliamo i 10 migliori cocktail bar con vista e bacari (5 per categoria) affacciati sulla laguna, sui canali o sulle piazze più suggestive, ideali per provare l’autentico spritz veneziano.

5 cocktail bar con vista per bere lo spritz veneziano

Ecco gli indirizzi più glamour e modaioli che troverete in città: sono i bar e le terrazze degli hotel extra lusso di Venezia dove concedersi, se non tutto il soggiorno, almeno il piacere di uno spritz veneziano gustato in uno scenario da set cinematografico.

Skyline Rooftop Bar: è la spettacolare terrazza panoramica dell’Hotel Hilton Molino Stucky, l’ex mulino fondato da Giovanni Stucky nel 1884. All’ottavo piano dell’albergo più grande della città, che vanta la bellezza di 380 splendide camere, potrete vivere l’esperienza di sorseggiare il vostro spritz veneziano ai piedi dell’isola della Giudecca, in quella che è stata definita dalla Lonely Planet “la vista migliore di Venezia”. Come dargli torto. Via Giudecca 810, tel. 041 2723316. Bar Terrazza Danieli: lo storico Palazzo Dandolo ospita lo strepitoso Hotel Danieli, 5 stelle a 200 metri da piazza San Marco, al cui ultimo piano svetta questa terrazza che dona momenti di puro romanticismo. Le isole e la laguna sono proprio lì, pronte a farsi contemplare e a riflettere il candore della luce lunare. Di fronte a tanta bellezza c’è solo una cosa da fare: brindare a Venezia e ai suoi canali, insieme allo spritz più poetico che avrete mai ordinato. Apertura: da maggio a settembre. Riva degli Schiavoni 4196, tel. 041 5226480. The Gritti Terrace: un’altra terrazza di un’altra icona del lusso veneziano, il Gritti Palace. Questa volta a fare da sfondo c’è la Basilica di Santa Maria della Salute e il Canal Grande con i vaporetti e le gondole che si rincorrono sull’acqua. Ma non è tutto: ad allietare le vostre serate ci sono anche il Bar Longhi, rinomato per l’eleganza unica dell’arredamento, il Club del Doge Restaurant e il Riva Lounge, 55 metri quadrati ad apertura stagionale sospesi sulla laguna. Campo Santa Maria del Giglio 2467, tel. 041 794611. Rooftop terrace: 5 stelle lusso, un palazzo del 1400 e una terrazza da cui si vede il Canal Grande esprimere tutto il fascino che ha da offrire. Benvenuti all’Hotel Ca’ Sagredo, al bar L’Incontro e all’Alcova, ristorante con terrazza direttamente sul mercato di Rialto (da cui provengono tutti i prodotti alla base del menu). Venite sul presto, prima che il sole tramonti e godetevi lo spettacolo al sapore di spritz. Campo Santa Sofia, 4198/99, tel. 041 2413111. Bar Canale: con la bella stagione, il Bar Canale dell’hotel Bauer diventa il fulcro della sofisticatezza cittadina, con la chiesa della Salute a darvi il suo saluto, così maestosa e silenziosa. Ad attendervi ci sono tutti i drink tradizionali, compreso lo spritz ovviamente, ma se preferite provare qualcosa di diverso chiedete pure agli abili bartender e ogni vostro desiderio sarà esaudito in men che non si dica. S. Marco 1459, tel. 041 5207022.

5 bacari imperdibili per bere lo Spritz veneziano

L’aperitivo in laguna è anche (e sopratutto) sinonimo di bacaro, la tipica osteria da scegliere se si vuole respirare l’aria della Venezia più autentica, meno vip ma circondata da cicchetti all’ombra di vino e ottimi spritz.