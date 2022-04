Quante volte capita, tra un pasto e l’altro, di avere fame e di sentire lo stomaco e le papille gustative reclamare qualcosa di buono da mettere sotto i denti. E questo, molto spesso, accade quando si sta seguendo una dieta o si sta cercando di rimettersi in forma dopo un periodo di accumuli e non. Ecco, allora, che è bene imparare a mangiare nel modo corretto, prevedendo degli spuntini a dieta che siano sia salutari che gustosi.

Uno spuntino è in grado di soddisfare sia il palato che la necessità di mangiare qualcosa che non appesantisca il corpo e che non vanifichi gli sforzi fatti per tornare alla forma tanto desiderata.

Ma quali sono le regole da seguire per realizzare degli spuntini a dieta pieni di nutrienti e allo stesso tempo sfiziosi? E quando è bene consumarli? Proviamo a scoprirlo insieme.

Lo spuntino in dieta: regole e consigli

Mangiare tra un pasto e l’altro senza tenere in considerazione il come e il quando, infatti, non è un buon modo di strutturare i propri spuntini a dieta, poiché si rischia di consumare alimenti che non vanno a beneficio della nostra salute e che, invece di aiutare a mantenerci in forma e il linea con i principi guida della dieta che si sta seguendo, rischiano di interferire e rendere il percorso intrapreso più arduo e problematico.

In poche parole, diventando un vero e proprio sgarro alla dieta poco salutare e controproducente. Per far si che uno spuntino a dieta sia ben strutturato e sano, quindi, è bene per prima cosa sapere il perché è importante farli e in che modo favoriscono il benessere del corpo anche se si sta seguendo un regime alimentare specifico. Gli spuntini o merende che siano, infatti, sono utili per:

distribuire meglio l’ energia e le calorie durante l’intero arco della giornata evitando di arrivare al pasto successivo con una fame eccessiva, consumando più calorie e nutrienti di quanto necessario e/o consentito;

durante l’intero arco della giornata evitando di arrivare al pasto successivo con una fame eccessiva, consumando più calorie e nutrienti di quanto necessario e/o consentito; mantenere i livelli di glicemia costanti evitando periodi troppo lunghi di digiuno;

costanti evitando periodi troppo lunghi di digiuno; mantenere sempre ben attivo il metabolismo.

Per far sì che lo spuntino a dieta sia davvero sano ed efficace, poi, occorre che sia qualitativamente e quantitativamente adeguato. E questo può variare a seconda di chi lo dovrà consumare. In linea generale, però è bene che ogni spuntino abbia una buona dose di macronutrienti (carboidrati, grassi, proteine), di micronutrienti (vitamine e sali minerali) e di acqua, soddisfacendo così tra il 5-10 % del fabbisogno energetico giornaliero.

Cosa mangiare

E che sia composto da alimenti semplici, leggeri e poco elaborati come:

frutta e verdura meglio se di stagione;

frutta secca;

yogurt;

frullati;

smoothie;

centrifugati;

cereali integrali come pane a fette crackers;

cioccolato fondente;

proteine magre (ottime per preparare degli spuntini proteici sani e leggeri).

Ottenendo così degli spuntini equilibrati e super salutari. Ma attenzione a quando consumarli.

I momenti ideali della giornata per gli spuntini

Anche la tempistica, infatti, gioca un ruolo fondamentale quando si tratta di spuntini a dieta. Per far si che siano davvero utili ed efficaci, infatti, è bene che questi siano consumati in specifiche fasce orarie e a distanza di due o tre ore dai pasti principali.

Nello specifico, quindi, presupponendo che la colazione venga fatta intorno alle sette, lo spuntino della mattina dovrà essere consumato tra le 10.30 e le 11.30 preferendo alimenti che diano energia immediata ma senza appesantire il corpo, in modo da arrivare al pasto delle 13.00 con un appetito normale e senza avere sbalzi glicemici in negativo.

Lo spuntino del pomeriggio, invece, dovrà essere fatto intorno alle 17.00-18.00, preferendo alimenti come frutta, yogurt e senza superare le 150 calorie. Arrivando a cena senza i morsi della fame ed evitando di eccedere in porzioni abbondanti e ipercaloriche.

E per chi fa sport? Anche in questo caso gli spuntini a dieta e non, sono fondamentali per rendere ottimale la pratica e avere le giuste energie per svolgere l’attività scelta in modo sano. Consumando, quindi, degli spuntini prima della palestra o dello sport scelto e anche post workout e facendosi consigliare per dosi e tipologia di alimento da un medico specializzato o dal vostro personal trainer.

Vi raccomandiamo... 5 spuntini notturni che non fanno male alla dieta

Spuntini sani ideali per la dieta

Ed ecco arrivare la domanda cruciale in fatto di spuntini a dieta: cosa mangiare? Come visto, gli alimenti tra cui scegliere vanno dalla frutta e la verdura alle proteine magre come bresaola e formaggio magro, ovviamente tenendo sempre conto delle esigenze e peculiarità di ciascuno e spaziando poi con la fantasia per creare merende e spezza fame sempre nuovi, diversi e gustosi. Ecco qualche esempio.

Spuntini a dieta con la frutta secca

Validissimo alleato di benessere e ottimo spuntino a dieta è la frutta secca come noci, mandorle e anacardi, ricchi di sali minerali e antiossidanti utili per il buon funzionamento e la salute dell’organismo.

Essendo alimenti con un alto potere calorico, però, è bene consumarne in modo equilibrato, circa 10 g al giorno per chi è a dieta (20 g per chi non lo è).

Frutta e verdura

Come detto, consumare frutta e verdura come spuntini è la soluzione perfetta per mantenersi in forma a aiutare il corpo a perdere peso in modo equilibrato.

Che si tratti di un bel frutto di stagione anche accompagnato da uno yogurt magro o greco o di un bel frullato di frutta e verdura, consumare questi alimenti dona un pieno di vitamine, fibre, sali minerali e tantissime proprietà benefiche utilissime al buon funzionamento dell’organismo e al mantenimento del suo benessere generale. Tra i migliori alleati del benessere? Sicuramente i frutti rossi come mirtilli, lamponi, more ma anche kiwi, mele, fragole, carote, finocchi, cetrioli e sedano.

Cioccolato fondente

E se oltre che uno spuntino a dieta il vostro spezza fame vuole essere anche una coccola per il palato, allora dovreste optare per un quadratino di cioccolato fondente all’80%.

Una soluzione sana per il corpo e la mente, capace di tirare su il morale e di donare una carica di energia all’organismo. Ovviamente, senza mai esagerare.

Mousse di mela

No, non è solo una merenda gustosa per bambini. La mousse di mela, infatti, è uno spuntino ideale per chi è a dieta.

Gustosa, leggera e semplice da preparare, è un’alternativa al frutto intero assolutamente da provare, magari abbinandola con dei cereali integrali e con qualche pezzetto di noce e cioccolato.

Smoothie e centrifugati

Avete detto spuntini a dieta? Allora non potete di certo non provare un buonissimo smoothie o centrifugato di frutta e verdura. Una merenda colorata, sana, fresca e dal gusto davvero unico, che saprà deliziare il palato e portare grandissimi benefici al corpo, depurandolo e donandogli tutta l’energia di cui ha bisogno. E per avere un’idea per uno smoothie super salutare dovreste provare a unire un pompelmo, papaya e un kiwi. Un mix dal benessere assicurato.

Insomma, le possibilità per fare degli spuntini a dieta sani, leggeri ma sempre gustosi sono davvero molte. L’importante è scegliere gli ingredienti giusti e farsi consigliare da un medico sulle quantità da assumere. Il resto sta nella vostra abilità e fantasia a creare spuntini e merende sempre nuove e diverse, ma senza mai dimenticare che l’obiettivo è donarvi energia e benessere a ogni boccone.