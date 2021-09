Il 16 settembre su Canale 5 debutta Star in the Star, un nuovo programma condotto da Ilary Blasi. Si tratta di un game show in cui alcuni personaggi famosi si esibiscono travestiti da cantanti altrettanto celebri (o forse anche di più, visto il calibro degli artisti imitati). Lo scopo del gioco è, per la giuria e per il pubblico a casa, tentare di indovinare chi si cela dietro le maschere. Come? Una parte della canzone è cantata in playback; ad un certo punto la musica si ferma, e il concorrente deve continuare da solo, senza farsi scoprire. Il cast, per ovvie ragioni, è rimasto segreto, mentre i giudici del programma sono Marcella Bella, Andrea Pucci e Claudio Amendola.

Quest’ultimo è uno degli attori più noti e apprezzati nel panorama televisivo e cinematografico italiano, anche grazie alle sue interpretazioni fiction come I Cesaroni, Tutti per Bruno o la più recente Nero a metà. Ma Claudio Amendola non è solo questo. Ecco cinque cose che (forse) non sapete su di lui: