Dieci cose da sapere su Lady Gaga, imitata a Star in the Star

Star in the Star, il nuovo game show di Canale 5, debutta il 16 settembre in prima serata. Condotto da Ilary Blasi, il programma vede protagonisti alcuni vip che si esibiscono davanti alla giuria (formata da Marcella Bella, Andrea Pucci e Claudio Amendola) mascherati da altri personaggi famosi. Lo scopo è quello di indovinare chi si cela dietro ai travestimenti. I concorrenti prenderanno le sembianze di artisti e cantanti internazionali, tra cui Lady Gaga. Ecco dieci curiosità su una delle pop star più famose del mondo (e chissà se chi la interpreterà la conosce tutte):

Il suo vero nome è Stefani Joanne Angelina Germanotta e ha origini evidentemente italiane: il nonno paterno, infatti, è emigrato a New York da un piccolo paese in provincia di Messina. Il suo nome d’arte, invece, è un chiaro tributo alla canzone Radio GaGa. Sembra che il suo fidanzato dell’epoca sia stato il primo a chiamarla Gaga, perché il timbro della sua voce gli ricordava lo stile del brano dei Queen. Non ha avuto un’infanzia semplice, anzi. Ha più volte raccontato di essere stata vittima di bullismo durante gli anni di scuola e quando frequentava l’università erano addirittura nati dei gruppi su Facebook con il preciso scopo di prenderla il giro. Uno di questi si chiamava “Stefani Germanotta non sarai mai famosa“: beh, forse qualcuno si sbagliava. A diciannove anni ha subito violenze da parte di un produttore discografico. Soltanto molti anni dopo ha avuto il coraggio di denunciarlo e di rivelare di aver fatto ricorso all’aborto, visto che era rimasta incinta a causa dello stupro. Ammette di fare regolarmente uso di marijuana, e non ha nessuna intenzione di nasconderlo. Ha iniziato a tingere i capelli di biondo perché con il suo colore naturale è stata più volte scambiata per Amy Winehouse. Le tinte però hanno rovinato i suoi capelli: ecco perché ha iniziato a usare le parrucche. Ha una sorella, Natali Germanotta, che fa la stilista. È stata proprio lei a creare molti degli abiti più stravaganti che Gaga ha indossato nel corso degli anni. Soffre di fibromialgia, che le causa dolore muscolare e stanchezza e l’ha costretta a rimandare alcuni concerti. Vuole contribuire a sensibilizzare le persone su questa malattia, per aiutare le persone che ne soffrono. All’inizio della sua carriera le è stato chiesto di rifarsi il naso, perché non era abbastanza “bello”: un’offerta che ha subito rifiutato. E ha fatto bene, vista la sua bellezza naturale. Negli anni si è fatta notare per le sue performance e i suoi look camaleontici e decisamente sopra le righe. Ma il “record” per l’abito più stravagante va certamente all’abito di carne sfoggiato agli MTV VMAs del 2010: ha infatti indossato ventisei chili di vera carne. Nei primi anni Duemila tentava di sbarcare il lunario esibendosi in un locale di burlesque, cantando al fianco di spogliarellisti e drag queen. Il padre, quando lo ha scoperto, le ha dato un ultimatum: avrebbe dovuto iniziare a mantenersi da sola, altrimenti sarebbe tornata a studiare al college.