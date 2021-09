Lady Gaga: con “Dawn of Chromatica” alla conquista delle classifiche

Un regalo agli artisti di tutto il mondo. Esce il 3 settembre 2021 Dawn of Chromatica: The Remix Album, l’ultimo disco di inediti di Lady Gaga, uscito lo scorso anno in piena pandemia e ora reinciso in tutto e per tutto con la complicità di amici, colleghi, produttori e dj. Ad annunciarlo è stata la popstar attraverso un post sul suo profilo Instagram, che conta più di quarantotto milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra musica, impegni lavorativi e servizi fotografici.

Tra gli artisti che hanno preso parte al remix dei brani più famosi della cantante, ci sono anche Elton John, Charli XCX, Rina Sawayama e Arca, produttore già al fianco di Björk. Poi anche Ariana Grande, con cui Lady Gaga ha cantato Rain On Me, canzone di successo internazionale che ha portato alle due la vittoria del premio Best Duo/Group Performance alla 63° edizione dei Grammy Awards. La tracklist completa e la copertina del nuovo disco sono stati presentati sempre dalla popstar internazionale sui social, per la gioia dei fan.

L’elenco delle quattordici tracce comprende: Alice (LSDXOXO Remix), Amore stupido (Remix di COUCOU CHLOE), Pioggia su di me (con Ariana Grande) (Arca Remix), Free Woman (Rina Sawayama e Clarence Clarity Remix), Divertimento stasera (Pabllo Vittar Remix), 911 (Charli XCX e A.G. Cook Remix), Bambola di plastica (Ashnikko Remix), Sour Candy (con BLACKPINK) (Shygirl e Mura Masa Remix), Enigma (Doss Remix), Replay (Remix di Dorian Electra), Sine From Above (con Elton John) (Chester Lockhart, Mood Killer e Lil Texas Remix), 1000 colombe (Planningtorock Remix), Babylon (Bree Runway e Jimmy Edgar Remix), Babylon (versione Haus Labs) (SK/WNJJ/KL).

Dawn of Chromatica è il sesto album inciso da Lady Gaga dopo The fame, Born this way, Artpop, Cheek to cheek, e Joanne. Con Shallow, il singolo tratto dal film A Star is Born, la cantante ha vinto dodici Grammy Awards, due Golden Globe Awards e un Academy Award.