Stefano De Martino sposa Fiammetta Cicogna, ma solo per copione

Ciak si gira! Stefano De Martino e Fiammetta Cicogna si sposano, ma solo per finta. I due sono convolati a nozze sul set della commedia Il giorno più bello, il nuovo lavoro di Andrea Zalone. Le riprese si stanno svolgendo al Castello di San Giorgio Canavese, in provincia di Torino e insieme a loro nel cast dovrebbero recitare anche Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Violante Placido e Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale.

I due attori pare si stiano divertendo molto sul set e hanno postato sui loro account Instagram delle storie che li ritraggono nel backstage durante i preparativi del grande giorno: De Martino ha pubblicato un breve video in cui si vede Fiammetta in auto, vestita con un bellissimo abito bianco e un paio di comode infradito ai piedi, mentre lei ha messo sul suo canale social uno sketch simpatico in cui Stefano pettina la sua futura moglie, in modo un po’ maldestro strappandole un capello.

Il conduttore tv ed ex ballerino di Amici è al suo debutto nel mondo del cinema. Dopo aver partecipato a trasmissioni di successo e averne presentate altrettante, come Made in Sud e Stasera tutto è possibile, De Martino si lancia nella carriera di attore. “Farò un film. Finora mi hanno sempre proposto ruoli simili a quello che sono. Qui invece proverò a essere il meno possibile me stesso, interpreterò un ruolo. Non so come verrà“, aveva dichiarato al Festival del Cinema e della TV di Benevento.

Fiammetta Cicogna conduttrice e modella, ha già esperienze come attrice e debuttò nel 2011 recitando in The Dove and the Serpent, un cortometraggio diretto da Brian Butler. Nell’autunno 2013 prese è stata la volta di Sapore di te, con la regia di Carlo Vanzina, e Tutta colpa di Freud, di Paolo Genovese, entrambi al cinema nel gennaio 2014. Due anni dopo ottenne un ruolo in On Air – Storia di un successo di Davide Simon Mazzoli, mentre nel 2020 ha recitato nella pellicola In vacanza su Marte, di Neri Parenti.