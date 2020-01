Tagli di capelli medi 2020: i look della primavera-estate

Tra tutte le proposte per il nuovo anno, i tagli di capelli medi 2020 sono i più amati, i più richiesti: per questo la nostra redazione ha selezionato i look della primavera-estate da copiare.

Come si spiega il successo di lob & company? Non è difficile, se si pensa che il taglio medio è il più versatile. Consente di realizzare molte acconciature, dalla mezza coda allo chignon basso, per tenere in ordine i capelli. Permette di “giocare” con gli accessori per capelli must have del 2020, dal maxi cerchietto ai fermagli preziosi. Allo stesso tempo mantiene le lunghezze, che incorniciano in maniera sensuale il viso.

Un altro motivo per scegliere i tagli di capelli medi 2020? Sono perfetti con la frangia, una delle tendenze più cool dell’anno. Se siete in cerca di ispirazione per il prossimo appuntamento con il parrucchiere di fiducia, ecco 5 look della primavera-estate tra cui scegliere il vostro preferito.

5 tagli di capelli medi 2020