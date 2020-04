Tagli di capelli medi da copiare alle star

Spopolano tra le star i tagli di capelli medi, semplici da gestire e sempre versatili; in più, regalano una allure sexy e super femminile a qualsiasi tipo di volto.

Non solo, i tagli di capelli di media lunghezza, tra i più gettonati nella moda capelli Primavera-Estate 2020, si prestano a moltissime varianti e interpretazioni: dai long bob ai caschetti, fino alle declinazioni scalate.

Il bob si scopre quest’anno con una nuova verve grazie a punte arrotondate oppure a lunghezze pari con styling extra liscio. La novità? Si ottiene con onde dette S-waves, che per la loro forma che ricorda appunto una S, e si creano con la piastra.

Per quanto riguarda le linee invece, grande fortuna per i tagli alla pari e i carrè, soprattutto con scriminatura centrale; spazio anche a scalature lievi e frange, meglio se lunghe sfilate, laterali o a tendina. I tagli più belli? Ecco sette star a cui ispirarsi per decidere quale acconciatura dare ai propri capelli.

Tagli di capelli medi: Monica Bellucci

La diva italiana, famosa anche per i suoi lunghi capelli neri, ha sbalordito tutti quando qualche mese fa ha sfoggiato un bob con riga da un lato: una frangia lunga completa il taglio sfilato che si addice decisamente a Monica Bellucci.

I capelli medi di Kaia Gerber

La giovanissima figlia di Cindy Crawford è stata tra le prime modelle a rinunciare alla sua lunga chioma liscia in nome di un bob medio con scriminatura centrale. Per Kaia Gerber, la scalatura del taglio è solo accennata.

Tagli di capelli medi: Hailey Baldwin

Riga centrale anche per il long bob di Hailey Baldwin Bieber, che sceglie un’acconciatura con onde morbide e un biondo dorato più scuro alla radice e luminoso sulle punte.

Il taglio di capelli di Miley Cyrus

Biondissima Miley Cyrus: la ex stellina Disney ha optato per un nuovo mullet ancora più punk. Si tratta di un taglio medio, di ispirazione Eighties, corto davanti e lungo dietro, lanciato negli anni Sessanta da Jane Fonda.

Natalie Portman e il bob corto

Arriva poso sotto le orecchie il bob con riga centrale di Natalie Portman: molto chic il caschetto con le punte texturizzate illuminanto con delle leggere schiariture calde.

Tagli di capelli medi: Katy Perry

Dopo anni di pixie cut, Katy Perry ha ceduto al fascino indiscutibile del bob, con un caschetto medio, perfetto per i suoi lineamenti e ideale nella sua punta di biondo platino. Lo styling da copiare? Riga bassa e onde da diva anni Cinquanta.

Cara Delevingne e il bob lungo

Altra star celebre per il suo trasformismo, Cara Delevingne ha scelto un look da femme fatale che strizza l’occhio alle biondissime onde con riga laterale di Veronica Lake, accorciando però i capelli alle spalle.