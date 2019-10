Taglie dei pantaloni: i consigli per non sbagliare con gli acquisti online

Scegliere le taglie dei pantaloni non è mai impresa facile, tanto più se lo shopping è online: per questo la nostra redazione ha pensato una breve ma essenziale guida con i consigli per non sbagliare con gli acquisti sul web.

Quando si compra nei negozi fisici, il vantaggio di poter provare i pantaloni sul momento e di “aggiustare il tiro” se risultano troppo stretti o troppo larghi è notevole. Naturalmente tutti gli store online più seri e le principale piattaforme di shopping permettono il cambio o la restituzione, ma queste operazioni implicano tempo perso per via delle spedizioni. Alcuni giorni se non una settimana o più.

Tra l’altro, a differenza di un abito o un top, un pantalone o un jeans della taglia sbagliata salta subito agli occhi. È un errore, insomma, davvero da evitare. Come? Esistono dei consigli da tenere a mente e seguire alla lettera per non sbagliare la taglia dei pantaloni quando si acquista online.

6 consigli per non sbagliare le taglie dei pantaloni comprati online