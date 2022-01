Il tailleur lilla di Belén Rodriguez è l'outfit dei sogni

Belén Rodriguez non sbaglia un colpo (e nemmeno un outfit). La showgirl argentina sta portando avanti il suo progetto di loungewear, Hinnominate, realizzato insieme ai fratelli Jeremias e Cecilia Rodriguez e, per l’occasione del lancio della nuova collezione Primavera Estate 2022 ha fatto sfoggio di un tailleur davvero speciale.

La showgirl, infatti, si trovava in Sicilia per uno shoot fotografico dei nuovi capi Hinnominate, che hanno avuto il merito di farci sognare ad occhi aperti l’arrivo della primavera. In particolar modo il tailleur lilla con una meravigliosa giacca in doppiopetto, che Belén Rodriguez ha mostrato ai suoi fan su Instagram in una serie di scatti che hanno avuto subito un enorme successo tra i follower della modella.

“Il mondo appartiene a quelli che hanno la maggiore energia“, ha scritto a corredo delle foto che a immortalano distesa stesa sulla pietra bianca della Scala dei Turchi. Un colore candido che mette ancora più in risalto il pastello dell’outfit sfoggiato da Rodriguez.

Il capo presenta un design morbido e avvolgente che abbraccia dolcemente i fianchi. Il collo, ampio, presenta diversi revers sagomati, mentre sulla manica lunga – costellata da una serie di bottoni ton sur ton – è posta un’etichetta cucina in tessuto bianco con il marchio Hinnominate stampato sopra.

Il punto forte del capo, però, sono le spalline molto pronunciate del blazer, che conferiscono alla giacca un rigore quasi militare, stemperato poi dalla dolce nuance del completo. I pantaloni abbinati, morbidi e delicati, accompagnano la giacca dando vita ad un tailleur davvero speciale che ci fa già pensare alla primavera.

Ai piedi, Belén Rodriguez, ha scelto di abbinare delle sneakers bianche molto semplici che ben si sposano con il concetto trendy e sportivo/elegante del completo. Insomma, un capo davvero unico che ci accompagnerà con stile verso la nuova stagione.