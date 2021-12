Federica Panicucci splendente in tailleur bianco si prepara per le nozze?

Manca poco ormai al matrimonio di Federica Panicucci. La conduttrice è prossima alle nozze con l’imprenditore milanese Marco Bacini e, su Instagram, gioca ad indossare abiti bianchi, nell’attesa di potersi finalmente infilare il vestito da sposa. Il grande giorno, infatti, era programmato per il 2020, ma è stato rimandato più volte a causa delle restrizioni per la pandemia di Covid-19. È proprio Panicucci a svelare l’anno definitivo in cui avverrà la cerimonia: il 2022.

Sui social, un outfit in particolare ha colpito i suoi follower, ed è un meraviglioso vestito tailleur bianco, firmato Elisabetta Franchi. Panicucci lo ha sfoggiato sorridente, mettendo in mostra il modello a tubino che sottolinea le sue forme perfette.

“Is the most wonderful time of the year!!” (È il più bel periodo dell’anno!!), scrive come didascalia dell’immagine, mentre si mostra in splendida forma con il look luminoso. Il vestito è caratterizzato da un modello a tubino elegante, con spalle dritte e maniche lunghe. Una profonda scollatura scivola sul davanti e fa posto a dei grandi bottoni dorati, incastonati sul lato anteriore.

Due tasche all’altezza dei fianchi completano il design dell’abito che lascia scoperte le gambe. Un tocco di colore è dato dalla scelta dello smalto e del rossetto, rigorosamente rosso Natale. Uno smokey eyes mette in risalto gli occhi, mentre l’hairstyle è caratterizzato da un’acconciatura con coda bassa e capelli leggermente arricciati in morbide onde, che scivolano sulle spalle.

Fra la chioma spuntano due orecchini pendenti di perle, con dettaglio dorato che riprende la tonalità dei bottoni. La conduttrice brilla di luce propria e ci lascia soltanto immaginare quanto sarà ancora più lucente al momento dell’attesissimo sì.