Il tailleur pantalone di Letizia Ortiz è la tendenza primavera 2020

Letizia Ortiz anticipa la tendenza primavera 2020 con il suo tailleur pantalone a quadri. La Regina di Spagna ha partecipato alla prima conferenza dell’anno della Croce Rossa spagnola a Madrid. La Sovrana ha ricominciato a pieno ritmo l’anno, allontanando i gossip su una possibile crisi con il Re Felipe. L’importante tema del summit era “La violenza di genere: strategia e sfide“. L’ex giornalista è da sempre in prima linea per temi caldi come la violenza sulle donne e le disparità di genere.

In questioni di stile di Letizia Ortiz non sbaglia mai, e il suo look anticipa la moda dei prossimi mesi. La Regina di Spagna punta a un nuovo look con un completo pantalone a quadri, composto da un blazer a doppio petto e pantaloni abbinati. Il tailleur oversize le dona un tocco androgino, contrapposto all’outfit più audace dei giorni scorsi, firmato Hugo Boss e Carolina Herrera. In quella occasione aveva riciclato abiti già indossati in passato, non perdendo però la sua eleganza.

Letizia Ortiz ha completato il suo look con una camicetta bianca e un cappotto beige di taglio classico. Capelli morbidi sulle spalle e make-up essenziale, con toni caldi sugli occhi e un semplice lucidalabbra.

Non si conosce lo stilista di questo completo, ma ancora una volta Letizia è una trendsetter. Che indossi outfit low cost o grandi firme, Letizia resta la vera regina di stile in Europa.

Intanto i completi pantalone, che in realtà non passano mai di moda, tornano alla ribalta in questo 2020, in una versione svecchiata, grazie anche alle scelte oversize e colori vivi. Max Mara, Zara, Pinko e Twinset sono solo alcuni dei brand che hanno puntato l’intramontabile tailleur rivisitato per le nuove collezioni.