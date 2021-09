Cinque curiosità su Cristiano Malgioglio, nuovo giudice di Tale e Quale Show

Nella nuova edizione di Tale e quale Show, al via su RaiUno il 17 settembre, al tavolo dei giudici arriva una novità: insieme a Loretta Goggi e Giorgio Panariello, infatti, non c’è più Vincenzo Salemme ma una new entry, Cristiano Malgioglio. Il nuovo protagonista del programma condotto da Carlo Conti si dice agguerrito e ha dichiarato ironicamente che “lo scettro da regina me lo ha rubato la Goggi, ma io sarò l’imperatrice“. Ma ecco alcune curiosità che forse non conoscete su di lui.

Il suo famosissimo ciuffo biondo è nato per errore. Malgioglio ha sempre utilizzato diverse tinte per i suoi capelli, ma questa volta è successo per caso: dopo aver applicato l’acqua ossigenata prima di stendere il colore che aveva scelto, è stato distratto da una telefonata. Per diversi minuti si è quindi completamente dimenticato di averla sui capelli, dando vita così a quello che oggi è il suo segno distintivo.

Appena dopo il diploma si è trasferito dalla Sicilia a Genova per raggiungere la sorella. È qui che ha conosciuto alcuni dei nomi più importanti del cantautorato italiano, come Gino Paoli, Luigi Tenco e Fabrizio De André. Quest’ultimo lo ha introdotto per la prima volta nel mondo delle case discografiche: per ricambiare il favore, lui gli ha presentato una ragazza. La ragazza era Dori Ghezzi, diventata poi sua moglie.

Ha avuto un melanoma. In una puntata di Domenica In, il cantante ha parlato di uno dei momenti più difficili della sua vita. Pochi anni fa ha infatti scoperto di avere un melanoma, ma grazie all’aiuto dei medici è riuscito a sconfiggerlo e a tornare alla sua vita.

Oltre ad essere diventato, negli ultimi anni, una star dei reality show, Malgioglio è uno dei più importanti parolieri italiani. Nel corso della sua carriera ha infatti scritto numerose canzoni per altrettanti artisti, del calibro di Mina, Raffaella Carrà, Franco Califano, Adriano Celentano, Patty Pravo, Ornella Vanoni e tanti altri.

È fidanzato da più di dieci anni con un ragazzo irlandese, che ha conosciuto durante una vacanza a Dublino. Di lui non conosciamo nulla, nemmeno il nome, ma Malgioglio ha raccontato che ha trentasette anni in meno di lui e che parla soltanto inglese.