Tutto su Loretta Goggi, storico giudice di Tale e Quale Show

Il 17 settembre Tale e Quale Show torna su RaiUno con la nuova edizione. A dieci anni dalla messa in onda della prima edizione, Carlo Conti si conferma presenza fissa del programma. Quest’anno è affiancato da una giuria leggermente rinnovata, formata da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Loretta Goggi. Presente fin dalla prima puntata, quest’ultima è la colonna portante della trasmissione, insieme al conduttore.

È uno dei volti più noti della televisione italiana, dove esordisce già negli Anni ’60 come attrice bambina e come doppiatrice: è infatti la voce del canarino Titti, al fianco di un gatto Silvestro interpretato da Gigi Proietti. Nel 1966 debutta anche nel mondo della musica, partecipando al Festival di Castrocaro. A partire dagli Anni ’70 Loretta Goggi inizia la sua carriera di conduttrice, in programmi come Canzonissima con Pippo Baudo o Estate insieme con Renzo Arbore.

Nel frattempo continua a cantare, e nel 1977 crea un duo insieme alla sorella Daniela, chiamato Hermanas Goggi, con cui parte per una tournée in tutta Europa. Il grande successo televisivo arriva invece nel 1978 con Fantastico, che conduce insieme a Bebbe Grillo e Heather Parisi. Nel 1981 partecipa come cantante in gara al Festival di Sanremo con la sua canzone più conosciuta, Maledetta Primavera. Pochi anni dopo è nuovamente protagonista della kermesse musicale, ma in una nuova veste: è la prima donna a condurre il Festival. Loretta è anche una delle prime donne a portare in tv le imitazioni: Mina, Sophia Loren, Gina Lollobrigida sono solo alcuni dei suoi personaggi.

Recentemente è tornata a far parlare di sé, oltre che come membro della giuria di Tale e Quale Show, anche per uno spiacevole episodio avvenuto a settembre 2021. In seguito alla sua partecipazione ai Seat Music Awards di RaiUno per celebrare i quarant’anni di carriera, è stata vittima di commenti negativi e insulti ricevuti dagli utenti del web. Tanto da portarla ad una decisione drastica: eliminare completamente la sua presenza sui social. “Non scenderò oltre al livello dei leoni e ciò che più fa tristezza, delle leonesse (alla faccia della solidarietà femminile!) della tastiera, sono già andata oltre il mio stile. Ho deciso di allontanarmi definitivamente dai Social e dai relativi insulti che oltre a ledere la libertà di chiunque su come desideri vestirsi, pettinarsi o truccarsi, offendono il comune senso del buon gusto! Non lo faccio solo per me, che sono una “tosta”, ma per tutte le donne e gli uomini che subiscono il body shaming“, ha scritto nell’ultimo post su Facebook.