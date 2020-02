Tatiana Santo Domingo testiomonial del brand preferito di Kate Middleton

Tatiana Santo Domingo, modella per un giorno, diventa testimonial di Emilia Wickstead, il brand preferito di Kate Middleton, insieme al figlio Maximilian. La socialite, moglie di Andrea Casiraghi, prende più spazio sulla scena monegasca, dopo la scelta di una vita tutta parigina di Charlotte Casiraghi. E così, insieme a Alexandra di Hannover, è Tatiana a colmare quel vuoto. Il suo gusto per il vestire eccentrico, tra maxi abiti floreali e tocchi hippy, era quello che mancava nel Principato di Monaco. Lontana dall’eleganza classica della cognata Beatrice Borromeo, Tatiana Santo Domingo impone uno stile tutto suo.

Così la socialite ha posato per alcuni scatti che compaiono nel lookbook Pre-Fall 2020 di Emilia Wickstead con suo figlio minore Maximillian. Infatti Tatiana Santo Domingo e Andrea Casiraghi sono diventati genitori già tre volte, dei piccoli Alexander, India e Max.

Il marchio, molto amato da Kate Middleton, ha proposto un servizio fotografico con madri modelle e figli infanti, per mostrare tutte le sfaccettature delle donne.

Amica di Margherita Missoni, e sempre in prima linea per una moda sostenibile, Tatiana è splendida negli scatti in bianco e nero del fotografo inglese Edd Horder. La foto è ispirata a quelli presenti nel Us and Them di Helmut Newton e Alice Springs. Noi e loro, madri e figli, un connubio non sempre scontato nella moda e nei cataloghi dei grandi nomi del campo.

Nella prima fotografia Tatiana Santo Domingo indossa un abito jeans con maniche a sbuffo, mentre look total black nella seconda, con un top in misto seta, pantaloni GUS e ballerine squadrate. Il piccolo Maximillian compirà due anni il prossimo 19 aprile.