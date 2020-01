Chi è Alexandra di Hannover, la figlia di Carolina di Monaco amata dagli stilisti

Alexandra di Hannover, la figlia minore di Carolina di Monaco e sorella di Andre, Pierre e Charlotte Casiraghi, è sempre più amata dagli stilisti. Buon sangue non mente potremmo dire. Seguendo le orme di nonna Grace Kelly e mamma Carolina, Alexandra sembra pronta a riempire il vuoto lasciato a Monaco da sua sorella Charlotte. Infatti la socialite trascorre sempre più tempo a Parigi, tra il suo nuovo lavoro di produttrice cinematografica al fianco del marito Dimitri Rassam, e i figli, Raphael e Balthazar.

Alexandra di Hannover è la quarta figlia della Principessa Carolina di Monaco, avuta dal terzo marito, il Principe Ernesto Augusto di Hannover. La più piccola dei sei figli che la coppia ha in totale, è sempre apparsa timida e riservata, ma inizia a fare i primi passi sulla scena monegasca e sui red carpet della moda.

Nata il 20 luglio 1999 a Vöcklabruck, in Austria, ha appena compiuto vent’anni, e si divide tra la moda e il pattinaggio artistico, la sua vera passione. Fino a poco tempo fa nell’ombra, la nuova vita parigina di sua sorella Charlotte Casiraghi le ha permesso di avere sempre più spazio, anche sui giornali.

Alexandra è legatissima ai suoi fratelli, e li accompagna spesso ad eventi mondani. Proprio la sua vicinanza a Beatrice Borromeo, moglie di suo fratello Pierre, l’ha resa un personaggio pubblico negli ultimi mesi, affiancandola nelle sfilate di moda.

La ragazza ha subito attirato la simpatia dei media, ma soprattutto degli stilisti, che ora fanno a gara per vestirla. Già nel 2016 Chanel aveva disegnato il suo abito per il Ballo della Rosa. Nei giorni scorsi la sua presenza alla Couture Fashion Week di Parigi l’ha consacrata come la nuova IT girl del Principato. La Principessa era in prima fila per la passerella di Chanel con mamma Carolina.

Ma lei preferisce non pensarci, e vivere la sua giovinezza in serenità. “Chiamatemi Alex” dice la ragazza nelle occasioni ufficiali, rompendo ogni protocollo. Alexandra ha un fidanzato, Ben-Sylvester Strautmann, dj e giocatore di basket tedesco. Al suo fianco ha partecipato anche alle nozze di sua sorella Charlotte la scorsa estate.