Terra Amara: la nuova soap turca del momento

Terra amara: la nuova soap turca saprà come conquistarci?

La domanda sorge spontanea, e la risposta, sicuramente non tarderà ad arrivare. Infatti la serie tv, approdata su canale 5 da soli pochi mesi, ha già raggiunto ottimi picchi di share, scavalcando i record di Brave & Beautiful, definitivamente messa da parte.

Ebbene sì, le vicende e gli intrighi di Terra Amara hanno fatto breccia nei nostri cuori, incuriosendoci sempre di più.

Lo stile di questa serie tv è decisamente innovativo, un punto di rottura rispetto alle sue competitor, che sono rimaste invece, legate a vecchi concept ormai superati.

Perché Terra Amara piace così tanto?

Le caratteristiche che rendono le soap turche così amate, sono decisamente tantissime e tutte diverse. Prima tra tutte però, è sicuramente la passione con cui gli attori interpretano i loro ruoli, viscerali, veri, letteralmente reali.

Con i loro sguardi profondi pieni di sentimento riescono a trasmetterci emozioni attraverso lo schermo, coinvolgendoci inesorabilmente nella narrazione dell’intera puntata.

Rispetto alla trama, stando alle recenti puntate, si stanno configurando nuove sfide per Zuleyha, costretta a sposare un uomo che non ama per salvare Ylmaz finito in carcere e in attesa della sua condanna.

Cosa farà ora la ragazza?

Siamo tutti in attesa di scoprire nuove notizie a riguardo, sperando in un lieto finale che possa stupire e farci rimanere incollati agli schermi.