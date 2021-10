Denzel Washington recita per la prima volta nel sequel di uno dei suoi film: stiamo parlando di The Equalizer 2 – Senza perdono, pellicola del 2018 diretta da Antoine Fuqua (qui il trailer), in onda il 12 ottobre in prima serata su RaiDue. Si tratta della quarta collaborazione tra il regista e Washington, dopo Training Day (per il quale si è aggiudicato l’Oscar come migliore attore protagonista), The Equalizer – Il vendicatore e I magnifici 7.

Il film, ispirato alla serie tv degli Anni ’80 Un giustiziere a New York, racconta la storia di Robert McCall (Denzel Washington), un ex agente segreto in pensione che si mantiene facendo l’autista. Ciò che non ha abbandonato dopo la sua carriera nella CIA è il suo senso della giustizia, che lo porta a difendere sempre i più deboli. Ma con l’aiuto della sua amica ed ex collega Susan Plummer (Melissa Leo), McCall continua di nascosto a partecipare a operazioni segrete.

Quando Susan, insieme all’agente Dave York (Pedro Pascal), deve occuparsi di un omicidio-suicidio avvenuto a Bruxelles, cade in una trappola, e Robert è costretto a intervenire in prima persona. L’ex agente inizia quindi le proprie indagini per scoprire cosa sia successo all’amica e, dal Belgio, si mette in contatto con York, anche lui suo vecchio collega. Quest’ultimo, però, lo credeva morto, visto che nel primo film McCall fingeva la sua scomparsa per tornare ad una vita tranquilla nella sua città, Boston.

Il film alterna quindi momenti della vita quotidiana di Robert, che guida il suo taxi e legge i libri di cui è tanto appassionato, a scene decisamente più movimentate e di azione, in cui l’ex agente della CIA torna ad indossare i panni del giustiziere, tanto altruista e generoso con i deboli quanto spietato e violento con i cattivi.