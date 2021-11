Chiara Ferragni non smette mai di stupire. Con i suoi look estrosi, diventati ormai iconici, l’influencer continua a lasciare a bocca aperta i fan sfoggiando abiti e accessori sempre più fuori dagli schemi. E dopo i copricapezzoli dorati che impreziosivano un top nero completamente trasparente e il maglione con due vistose coppe d’oro all’altezza del seno, eccola avvolta da un busto completamente dorato, una sorta di armatura, come qualcuno l’ha definita, che riprende le forme del corpo femminile, lasciando la schiena nuda. Il tutto rigorosamente firmato Schiaparelli.

Nella giornata del 4 novembre la fashion blogger è volata a Berlino per ricevere un importante riconoscimento: la rivista GQ l’ha eletta Woman of the Year. E in occasione della cerimonia di consegna del premio ha lasciato tutti senza fiato con il suo look. Una vera e propria opera d’arte, una scultura che si adatta perfettamente al corpo di Chiara, dal collo all’ombelico, abbinata ad un paio di pantaloni neri molti ampi e ad un paio di scarpe decisamente particolari. Per riprendere il busto, anche la punta delle scarpe è stata realizzata come se fosse una scultura che riproduce le dita dei piedi, ovviamente anch’esse dorate. Il retro, invece, in un semplice stile Chanel, con il tacco basso e un cinturino intorno alla caviglia.

Nelle foto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram l’influencer appare radiosa in questo look così particolare, ma non sono mancate le critiche da parte degli utenti del web. Critiche che, quando si parla di Chiara Ferragni, non mancano mai. Chissà se anche questa volta Fedez si lancerà in un post ironico per difendere la moglie dai numerosi attacchi che quotidianamente riceve. Intanto, poche ore prima dell’evento in Germania Chiara ha lanciato anche la sua prima linea di makeup, che comprende tre rossetti, un blush, un mascara, una palette di ombretti e un gel per sopracciglia.