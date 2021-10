Chiara Ferragni, tutto sul suo maglione con le coppe d'oro sul seno

Dopo i copricapezzoli d’oro è la volta delle coppe. Chiara Ferragni continua a far parlare di sé sfoggiando outfit molto originali. Questa volta l’imprenditrice digitale, volata a Parigi in occasione della Settimana della Moda, è apparsa su Instagram avvolta in un maglione bianco, sempre della Miason Schiaparelli che presenta due dettagli d’oro sul seno, a forma di coppa.

Vi raccomandiamo... Chiara Ferragni con le costellazioni sulle gambe

Nelle foto, scattate al ristorante e all’hotel dove alloggia, Chiara indossa un completo total white, con semplici jeans baggy, anfibi abbinati di The Row e un maglione a coste a collo alto. Un outfit molto sobrio, impreziosito però, da due coppe dorate applicate all’altezza del seno. Come per il primo look – il top nero trasparente con dettagli oro sui capezzoli – anche questo è firmato Schiaparelli, e fa parte della collezione della Maison ispirata all’arte surrealista.

Come si legge proprio sul sito della Casa di moda, il maglione, che si chiama Breast sweater, è “decorato con due toppe trompe l’oeil in pelle sul seno intinte nell’oro che sono modellate e martellate a mano per evidenziare il dettaglio dei capezzoli”.

Nonostante la ricercatezza del capo, sono stati in molti, sui social, a non apprezzarlo, non esitando a definire la mise “orrenda”. A sdrammatizzare ci ha pensato subito Fedez, che, come l’ultima volta, ha risposto con ironia alla pioggia di commenti negativi comparsi sulla pagina dell’influencer. “Hai rubato le tettine ad Iron man?“, ha scritto sotto la foto della moglie.

Non è certo la prima volta che Fedez ironizza sugli outfit di Chiara. Dopo le polemiche sui copricapezzoli, infatti, il rapper aveva scattato una foto nel suo attico meneghino dove sfoggiava una maglietta con due tagli sul seno, proprio all’altezza dei capezzoli.