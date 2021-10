Il 24 ottobre va in onda in prima serata su Italia 1 The Legend of Tarzan (qui il trailer ufficiale). David Yates (regista degli ultimi capitoli della saga di Harry Potter) riporta sul grande schermo il personaggio nato dalla penna di Edgar Rice Burroughs e già protagonista di numerosi film e cartoni animati. Il film, uscito nelle sale nel 2016, vede Alexander Skarsgård nei panni di Tarzan.

Cresciuto nella giungla e allevato dalle scimmie, Tarzan ha conosciuto Jane (Margot Robbie) in Africa, e ora si è trasferito con lei nella Londra vittoriana, lasciandosi alle spalle la vita da selvaggio. Ha infatti scoperto di essere il figlio del Conte di Greystoke, e ha deciso di utilizzare il suo vero nome, John Clayton III. Le vicende del film, poi, si intrecciano con fatti e personaggi storici reali: troviamo infatti Leopoldo II, re del Belgio, che grazie alla Conferenza di Berlino del 1884 ottiene il Congo tra le sue colonie.

Il re invia in Africa il suo uomo più fidato, Léon Rom (Christoph Waltz), per procurarsi diamanti e pietre preziose, e l’uomo parte alla volta di Opar, una leggendaria città congolese famosa per i suoi giacimenti. Qui conosce Mbonga (Djimon Hounsou), un capo tribù, che ha un conto in sospeso con Tarzan: quest’ultimo ha infatti ucciso suo figlio per vendicare la morte della sua madre adottiva, Kala. L’uomo offre quindi i diamanti a Rom, in cambio della vita di Tarzan.

John Clayton viene quindi mandato in Congo per conto del re Leopoldo, in rappresentanza del Parlamento inglese: quello che non sa è che questa è solo una scusa, e che è caduto in un piano ordito alle sue spalle da Rom. John parte quindi insieme a Jane e a George Washington Willis (Samuel L. Jackson), un funzionario americano che ha l’obiettivo di abolire la schiavitù nelle colonie. Una volta arrivati, i tre vengono catturati, e anche se John riesce a scappare sua moglie rimane prigioniera. Il protagonista deve quindi salvare la donna che ama, e il contatto con la giungla lo riporta al passato.