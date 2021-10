Torna in tv il terzo capitolo della fortunata serie dedicata ai vampiri. Su La5, il 27 ottobre, va in onda The Twilight Saga: Eclipse, adattamento cinematografico dei libri della scrittrice Stephenie Meyer, che raccontano la tormentata storia d’amore tra l’umana Bella Swan e il tenebroso vampiro Edward. Sono tante le novità di questo terzo film, uscito nelle sale nel 2010. Scopriamo, dunque, cinque curiosità sulla pellicola, che forse non tutti i fan della saga conoscono.

Kirsten Stewart ha preso il diploma sul set. All’epoca delle riprese, infatti, l’attrice non aveva ancora finito il liceo. Sul set le venne dunque recapitato il diploma di scuola superiore, proprio una settimana prima di girare la scena in cui Bella si diploma. Il ruolo di Victoria. La malvagia vampira che nel terzo libro e film della saga dà la caccia a Bella ed Edward, è stata interpretata da due attrici. Se, infatti, precedentemente era stata Rachelle Lefèvre a vestirne i panni, in Eclipse è Bryce Dallas Howard, figlia del regista Ron Howard a prestare il volto al personaggio. La sostituzione fu dettata dal fatto che la Lefèvre doveva girare un altro film nello stesso periodo. Il ruolo di Leha. La bella licantropa che compare nel terzo film è interpretata da Julia Jones. Tuttavia, i fan della serie avrebbero preferito vedere questo ruolo ricoperto da Miranda Kerr o Vanessa Hudgens, entrambe prese in considerazione dalla produzione. I record del film. Eclipse, negli Stati Uniti, ha fatto incetta di record. È stato nominato come Miglior proiezione di anteprima a mezzanotte, incassando 30.000.000 dollari; miglior apertura di mercoledì, con oltre 68 milioni di dollari incassati al botteghino. La parrucca di Bella. Kirsten Stewart, che all’epoca stava girando anche un altro film, The Runaways, era stata costretta a tagliare i propri capelli. Per non cambiare anche l’iconico taglio di Bella, l’attrice ha dovuto indossare per tutto il periodo delle riprese una parrucca.