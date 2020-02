The Weeknd dedica l’ultimo singolo all’ex Bella Hadid

Abel Tesfaye, in arte The Weeknd, è pronto a lanciare il suo quarto album in studio intitolato After Hours che uscirà precisamente il prossimo 20 Marzo.

Così come Justin Bieber ha dedicato il suo ultimo disco Changes alla moglie Hailey, pare che anche il cantante canadese abbia trovato ispirazione in una relazione che purtroppo è stata chiusa da poco. Abel è, infatti, stato legato alla modella Bella Hadid tanto che si parlava addirittura di matrimonio.

I due hanno interrotto la storia d’amore la scorsa estate ma i paparazzi hanno intercettato un riavvicinamento ad Ottobre. In occasione del 23esimo compleanno di lei, infatti, la coppia è stata beccata di nuovo insieme e una fonte ha rilasciato dichiarazioni scottanti a E!: “Abel è stato con lei tutta la notte e sono andati via insieme per tornare all’appartamento condiviso da entrambi. Si potrebbe dire che erano decisamente innamorati ed entrambi sembravano molto felici di essere vicini“.

Da quel momento in poi non sono trapelate altre indiscrezioni sulla coppia, ma ascoltando con attenzione il singolo di The Weeknd After Hours pare che qualcosa bolla in pentola. Il testo è inequivocabilmente una dichiarazione d’amore ad una donna che si vuole a tutti i costi riconquistare: “Il mio cuore appartiene a te, rischierò tutto per te. Non me ne andrò questa volta, non me ne andrò mai. […] Darei tutto solo per averti vicino. Scusa se ti ho spezzato il cuore“. Sarà Bella la donna misteriosa di cui parla?