Bella Hadid brilla con 800.000 cristalli Swarovski per Alexandre Vauthier

Sono più di 800.000 i cristalli Swarovski utilizzati nella collezione Alexandre Vauthier Haute Couture Primavera-Estate 2020 e a brillare in passerella in uno dei look più belli è stata Bella Hadid, tra le protagoniste delle sfilate di moda della Paris Fashion Week.

È la 15esima volta che Swarovski collabora con la maison francese, che stavolta ha impreziosito dodici dei sue creazioni couture con cristalli nei toni di Jonquil, Jet, Black Diamond, Vintage Rose ed Erenite.

Tra i pezzi chiave, straordinari abiti di cristallo transfer e abiti firmati, fiamme ricamate su due look e un abito gessato di cristallo di chiusura indossato da Bella Hadid.

Tra gli altri abbellimenti, bottoni e spille in cristalli, scarpe, gioielli Goosens, occhiali da sole Alain Mikli, fibbie per cinture e copricapi della Maison Michel e Philip Treacy. Tutti i ricami sono stati realizzati dalla Maison Lesage.

Una collezione sensuale e divertita insieme, in cui Alexandre Vauthier dà prova per l’ennesima volta di saper vestire donne dalla personalità versatile e mai doma, che ama indossare dalla giacca a revers e pantaloni grigi (infilati negli stivaletti) al gessato in lurex fino all’uniforme militare militare turca con kepi di strass.

Delizioso anche il gonnellino a balze da ballerina di cancan verde acqua in passerella con la stessa Hadid.