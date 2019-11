Tipi di cappelli: quali sono quelli femminili

La moda da sempre ama confondere i guardaroba maschili e femminili: tra tutti i tipi di cappelli in voga, quali sono quelli femminili? Il Borsalino, per esempio, tra i modelli più trendy dell’autunno-inverno 2019/2020, è rubato dall’armadio di lui.

Il cappello, del resto, sia in estate che in inverno, è uno degli accessori in grado di fare la differenza nel look e di renderlo memorabile (senza contare il fascino instagrammabile dei copricapi).

Per sceglierlo, naturalmente, è importante tenere presente l’abbinamento con il mood dell’outfit. Con le mise estive, vestitino e sandali, il cappello di paglia a tesa larga è un must. A una cerimonia si può optare per un modello piccolo con veletta, mentre per proteggersi dal freddo in inverno, abbinandola a un bel cappotto avvitato, perfetta la cloche.

Siete curiose di sapere quali sono i modelli di cappelli femminili per eccellenza, che non possono mancare nel guardaroba di ogni fashion addicted? Scopritelo nella nostra breve guida.

8 cappelli femminili must have