Con l’arrivo al cinema di Downton Abbey il film, dilaga la passione per i vestiti anni ’20, eleganti e originali modelli per look che non passano mai inosservati: la nostra redazione ha selezionato una serie di piattaforme su cui acquistare online abiti per un’immersione negli anni Ruggenti.

Perfetti per un’occasione speciale, per brillare durante le feste in arrivo, per sentirsi femminili e inedite, i vestiti anni ’20 sono caratterizzati da elementi che creano movimento intorno alla silhouette e da dettagli scintillanti.

La moda negli anni Venti è stata più complessa e varia di quel che si pensa e non così facilmente riducibile a look stereotipati. Possiamo ben dire, però, che indossando un tubino con pailette, perline, piume o frange (come l’abito Charleston), da abbinare a Mary Jane con tacco medio, lunghe collane di perle e un nastro in raso intorno alla fronte, non potrete di certo sbagliare.

Pronte a calarvi nella seducente atmosfera alla “Grande Gatsby”? Ecco 8 vestiti anni ’20 eleganti e originali e dove acquistarli online.

8 vestiti anni ’20 da comprare online