Ci sono dei film che non “stufano” mai. Li si può guardare a ripetizione e scoprire ogni volta un dettaglio nuovo, una particolarità che ci era sfuggita. E che ce li fa apprezzare ancora di più. Il Titanic è uno di questi. Diretto da James Cameron e uscito nelle sale italiane a inizio 1998, è diventato un vero e proprio colossal da duecento milioni di dollari. Detiene il record di vittorie ai Premi Oscar, ben undici statuette, ed è stato inserito nella classifica dei cento migliori film americani di tutti i tempi dall’American Film Institute. E martedì 12 ottobre, torna su Canale 5, in prima serata. Quale momento migliore di questo per fare un rewatch? E allora eccovi cinque buoni motivi per guardare (ancora una volta) il Titanic.

La regia di Cameron

James Cameron si appassionò totalmente alla vicenda del Titanic. Condusse interviste, lesse ogni volume pubblicato sulla storia del transatlantico, esaminò ogni documento esistente, esplorò le vite delle vittime e dei sopravvissuti. Non era mosso soltanto dalla voglia di girare un film, no – peraltro uno dei più ambiziosi di sempre, basti pensare che il budget ammontava a duecento milioni di dollari -, lui voleva raccontare le storie di chi, quella tragedia, l’aveva vissuta sulla sua pelle. E ci è riuscito alla perfezione.

Il Titanic è un classico

Un altro motivo per fare un rewatch del Titanic è che è senza dubbio un classico. Uno di quei film che, nel bene e nel male, sono entrati nell’immaginario comune. Una pellicola di tale portata è sempre bella da rivedere per la grandezza dei personaggi, per la forza degli eventi che prendono il sopravvento sulla vicenda narrata e lasciano lo spettatore impotente, inchiodato alla sedia. E naturalmente, per chi ancora non ha avuto modo di vederlo (sì, probabilmente qualcuno c’è), è assolutamente un must watch che non vi deluderà.

La chimica tra Leonardo Di Caprio e Kate Winslet

Leonardo Di Caprio, che interpreta Jack Dawson, è stato un’icona e sex simbol per tutte le teenagers (e non solo) degli Anni ’90. Kate Winslet, che interpreta Rose DeWitt Bukater, è stata definitivamente lanciata nel mondo di Hollywood grazie alla pellicola in questione. Insieme sono stupendi. I personaggi che interpretano si amano follemente, al di là della classe sociale d’appartenenza, al di là delle rigide regole che il galateo e il ton impone loro. E la chimica tra Leo e Kate è indescrivibile, oltrepassa gli schermi, e ha fatto sognare tutti i fan del film, tanto che è stato un piacere, poi, rivederli insieme in Revolutionary Road, la pellicola di Sam Mendes.

Il cast

Molti tra gli attori del cast, interpretano persone che erano realmente a bordo del Titanic quando è affondato. Ad esempio Kathy Bates, “l’inaffondabile Molly Brown”, si trovava davvero sul transatlantico. Il suo, è senz’altro uno dei ruoli più riusciti di tutto il film, grazie anche all’impeccabile interpretazione dell’attrice. E come lei molti altri, ad esempio Victor Garber è Thomas Andrews o Bernard Hill che interpreta il comandante Edward John Smith. Insomma, anche le interpretazioni del cast sono un’ottima ragione per vedere di nuovo il Titanic.

La colonna sonora

Il film non sarebbe lo stesso senza la meravigliosa colonna sonora. Composta da James Horner, ha vinto ben due statuette: miglior colonna sonora e miglior canzone con My heart will go on – interpretata da Celine Dion. La degna – e necessaria – cornice di un film che regala tantissime emozioni. Le musiche della pellicola, insomma, sono tra le più note della storia del cinema.