Il 6 ottobre in prima serata Iris propone il film Steve Jobs, diretto da Danny Boyle. La pellicola biografica ripercorre la vita del celeberrimo fondatore di Apple, raccontando in particolare i momenti critici che hanno preceduto il lancio del Macintosh 128K, nel 1984. Jobs è interpretato da Michael Fassbender, mentre la co-protagonista è Kate Winslet, nei panni di Joanna Hoffman.

Quest’ultima è stata tra i membri originali di Apple e di NeXT, da sempre al fianco di Steve Jobs. Nata in Polonia nel 1953, Joanna ha studiato antropologia e ha conseguito la laurea in Humanities and Science al Massachusetts Institute of Technology (MIT). In seguito ha iniziato un dottorato in archeologia presso l’Università di Chicago, che non ha portato a termine a causa della rivoluzione iraniana (avrebbe dovuto andare in Iran per partecipare ad alcuni scavi).

Alla fine degli Anni ’70 ha incontrato Jef Raskin, l’esperto di informatica che ha dato vita al progetto Macintosh, con il quale ha avuto una conversazione a proposito del modo in cui i computer avrebbero potuto migliorare la vita dell’uomo. È stato lui a convincere Hoffman a fare domanda per lavorare in Apple. Nel 1980, quindi, la donna ha iniziato a lavorare al progetto insieme ai fondatori, Burrell Smith, Bud Tribble, e Brian Howard, in qualità di addetta al marketing. Successivamente è entrata a far parte, insieme a Jobs, di NeXT.

Negli Anni ’80 ha lavorato fianco a fianco con il co-fondatore di Apple, guadagnandosi anche il merito di essere l’unica, nell’azienda, a sapere come interagire con lui. Per due anni consecutivi, infatti, ha vinto il premio istituito goliardicamente dai dipendenti (che Jobs trovava molto divertente) come “persona che ha resistito meglio a Jobs“. Nel 1984 è stata protagonista, insieme a lui, del lancio del primo computer Macintosh.

Joanna Hoffman è stata interpretata sul grande schermo, nel 2015, dall’attrice inglese Kate Winslet, che grazie a questo ruolo ha vinto il Golden Globe per la migliore attrice non protagonista ed è stata candidata al premio Oscar nella stessa categoria.