"Il signore delle formiche", Tommaso Zorzi e il viso rigato di lacrime a Venezia

Ospite alla 79esima Mostra del Cinema di Venezia, Tommaso Zorzi si è mostrato con il volto rigato dalle lacrime dopo la visione di un film. L’influencer è stato invitato alla proiezione in anteprima de Il signore delle formiche, il lungometraggio drammatico di Gianni Amelio. Una volta terminata la pellicola, ha voluto condividere con i follower le sue impressioni a caldo, ammettendo di essre rimasto davvero colpito.

In alcune storie Instagram, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, è apparso mentre non riusciva a smettere di piangere. E, con la voce rotta, ha affermato:

Bravi. Ragazzi allora reazione a caldissimo: uno ha veramente la sensazione di essere qualcosa di bello e dato che il bello è sempre più raro io vi consiglio veramente di vedere questo film. Io non mi riprendo più. Il signore delle formiche esce nelle sale l’8. Io vi consiglio di andare perché vi alzate da quella sala con un macigno che vi innesca un processo di riflessione che credo sia molto utile per la società in cui viviamo oggi.

Il film in questione è ispirato al caso Braibanti, un processo che negli Anni ’60 segnò il corso della storia italiana. Il protagonista Aldo è uno scrittore che viene accusato e condannato per plagio, delitti che in realtà non ha commesso. L’imputazione serve invece a coprire “la vera accusa”: la sua omosessualità. Il cast eccellente, con Luigi Lo Cascio, Elio Germano e la rivelazione Leonardo Maltese, contribuisce a creare un prodotto cinematografico straordinario, che ha fatto breccia anche nel cuore di Tommaso Zorzi, che poi ha provveduto anche a pubblicare un post a riguardo.