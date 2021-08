Dj Topic, che fa ballare Battiti Live 2021

Dj Topic è uno degli ospiti della puntata di Battiti Live, la quarta precisamente, in onda martedì 3 agosto 2021 su Italia 1. Il producer multiplatino per la sua carriera si esibisce sul palco di RadioNorba direttamente dal Castello Aragonese di Otranto. Sempre ai vertici delle classifiche radio e streaming il musicista torna con il suo nuovo singolo Chain my heart, in collaborazione con la cantautrice Bebe Rexha.

Topic, pseudonimo di Tobias Topic, classe 1992, è un disc jockey e produttore discografico tedesco. La sua prima pubblicazione Light It Up risale alla fine del 2014, mentre il suo primo album in studio, Miles, è di luglio 2015. Il singolo Home è stato il primo a entrare nelle classifiche oltreoceano: in Australia guadagna l’undicesima posizione e viene certificato disco di platino sia dalla Bundesverband Musikindustrie in Germania per aver superato le 400mila unità che in Australia per aver venduto più di 70mila copie.

Come sempre, Battiti Live accoglie alcuni dei nomi più importanti della musica italiana e internazionale. Oltre a Topic, gli artisti che partecipano alla kermesse sono: Alice Merton, Elettra Lamborghini, i The Kolors, Ernia, Rkomi, Gaudiano, Aiello, Icon 808, Didi e Nicola Siciliano, Giacomo Urtis, i Boomdabash e Baby K, Aka7even, Mr. Rain, Deddy, Federico Rossi, Rocco Hunt e Ana Mena, Clementino e Nina Zilli, Noemi e Carl Brave, Braco e Luna.

La rassegna continua a mantenere la sua forte identità itinerante con delle esibizioni in diverse location pugliesi: protagonisti della versione on the road sono Annalisa, da Grottaglie, La Rappresentante di Lista da Giovinazzo e J-Ax con Jake La Furia da Barletta. Il collaudato trio formato da Alan Palmieri, Elisabetta Gregoraci e Mariasole Pollio conduce come sempre la trasmissione.